SG Orlen: Schritt für Schritt nach vorne – Entwicklung mit Weitblick

Saisonanalyse durchgeführt

Nach Platz fünf in der Liga und dem Sieg im Kreispokal wurde in der umfassenden Saisonanalyse der erfolgreichen Saison 24/25 deutlich: Der Kader der ersten Mannschaft verfügte zwar über reichlich Talent, war in der Breite jedoch zu groß und in einigen Bereichen noch zu unerfahren aufgestellt. Diese Erkenntnisse konnten, neben einigen weiteren Details, nun gezielt in die sportliche Planung mit einbezogen und der Kader angepasst werden.