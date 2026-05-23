SG Orlen hat das Double perfekt gemacht

Rheingau-Taunus. Wie erwartet konnte die SG Orlen am vorletzten Spieltag die Kreisoberliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Gruppenliga mit einem 3:1 beim FC Waldems perfekt machen. 120 Treffer belegen die Offensivqualitäten der Meisterelf, daheim wurden alle Punkte eingefahren und die drei Auswärtsniederlagen waren zu wenig, um den Aufstieg zu verhindern. Die seltene Konstellation mit dem Trainerteam Wadim Arenkov, Robin Menger, Alexander Stieg und Volker Schiller hat sich am Zugmantel bewährt, soll auch eine Klasse höher ihre Früchte tragen. Vom Stammkader des Meisters wird allein der Goalgetter Lukas Felke die SG aus Studiengründen verlassen, er verzieht nach Leipzig.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Bedauerlich im Schlussakkord, dass die beiden Absteiger FSV Winkel (bei der SG Schlangenbad) und der TGSV Holzhausen, der ja bekanntlich nach seinem Rückzug nächste Runde in der B-Liga antreten wird (beim SV Walsdorf), keine Teams mehr zusammenbekamen und die Zähler kampflos ablieferten. Dem SV Walsdorf ist Rang zwei nicht mehr zu nehmen, da er sich aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs gegen den TV Idstein am letzten Spieltag eine Niederlage gegen den FC Kiedrich erlauben könnte.
FC Waldems – SG Orlen 1:3 (0:2). – Nach dem schnellen 0:1 und einem direkt verwandelten Freistoß zum 0:2 war die Partie früh entschieden. „Wir spielten zwar ordentlich mit, gegen den Meister reichten unsere Qualitäten aber nicht zu einer Überraschung“, gratulierte Markus Beck den Gästen zum Aufstieg. Matthias Rang blieb der Ehrentreffer vorbehalten, davor hatten Yannick Klische (2) und Lukas Felke die Aufstiegszeiger nach vorne gedreht. Binnen weniger Tage durften die Orlener nach ihrem Pokalsieg im Endspiel gegen den TV Idstein damit zum zweiten Mal ausgelassen jubeln. Eine denkwürdige Saison für den Zugmantel-Club.
SG Heftrich/Niederseelbach – SG Laufenselden 3:3 (1:2). – Nach Quintin Torkes 1:0 wendeten Jona Schön, Tobias Günthert und Hendrik Litzius (Strafstoß) das Blatt für die Gäste. „Wir konnten dann 5:1 führen, haben aber durch die vielen Wechsel etwas die Linie verloren“, gab Gästetrainer Stefan Kopf zu. Die Heimelf konnte sich auf den starken Torwart Nico Wagner verlassen, während Marco Wagner mit zwei verwandelten Standards den Einsatz seines Teams mit dem Punktgewinn belohnte.
SG Meilingen – FSV Oberwalluf 5:1 (3:0). – Max Hackl vom Meilinger Spielausschuss war mit der Vorstellung seiner Mannen im letzten Heimspiel sehr zufrieden: „Oberwalluf hätte mit zwei Alutreffern zwar auch noch treffen können, unser gut herausgespielter Dreier war jedoch hochverdient.“ Allein Roberto Rivera Cruces traf für den FSV zum 3:1. Marcel Minor netzte zum 1:0, glänzte mit drei Torbeteiligungen. Der starke Marian Schiffer setzte mit einem verwandelten Elfmeter den Schlusspunkt. Außerdem trafen Omar Njie, Luca Schiffer und Lukas Zöller. Njie, in der Jugend lange bei Mainz 05 aktiv, kam durch Arbeitskontakte von der SVG Steinheim, hat auch für die nächste Runde zugesagt.