SG Orlen bejubelt das Double Kreisoberligist vom Zugmantel ist Meister und steigt in Gruppenliga auf, der SV Walsdorf kann über die Aufstiegsrunde nachziehen. von Hartmut Steindorf · 23.05.2026, 19:00 Uhr · 0 Leser

Erst der Pokalsieg, jetzt der KOL-Titel - Die SGO kommt aus dem Jubeln nicht heraus. – Foto: Sven Muntermann

Rheingau-Taunus. Wie erwartet konnte die SG Orlen am vorletzten Spieltag die Kreisoberliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Gruppenliga mit einem 3:1 beim FC Waldems perfekt machen. 120 Treffer belegen die Offensivqualitäten der Meisterelf, daheim wurden alle Punkte eingefahren und die drei Auswärtsniederlagen waren zu wenig, um den Aufstieg zu verhindern. Die seltene Konstellation mit dem Trainerteam Wadim Arenkov, Robin Menger, Alexander Stieg und Volker Schiller hat sich am Zugmantel bewährt, soll auch eine Klasse höher ihre Früchte tragen. Vom Stammkader des Meisters wird allein der Goalgetter Lukas Felke die SG aus Studiengründen verlassen, er verzieht nach Leipzig.

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FSV Winkel und TGSV Holzhausen sagen ihre Spiele ab

Bedauerlich im Schlussakkord, dass die beiden Absteiger FSV Winkel (bei der SG Schlangenbad) und der TGSV Holzhausen, der ja bekanntlich nach seinem Rückzug nächste Runde in der B-Liga antreten wird (beim SV Walsdorf), keine Teams mehr zusammenbekamen und die Zähler kampflos ablieferten. Dem SV Walsdorf ist Rang zwei nicht mehr zu nehmen, da er sich aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs gegen den TV Idstein am letzten Spieltag eine Niederlage gegen den FC Kiedrich erlauben könnte.

FC Waldems – SG Orlen 1:3 (0:2). – Nach dem schnellen 0:1 und einem direkt verwandelten Freistoß zum 0:2 war die Partie früh entschieden. „Wir spielten zwar ordentlich mit, gegen den Meister reichten unsere Qualitäten aber nicht zu einer Überraschung“, gratulierte Markus Beck den Gästen zum Aufstieg. Matthias Rang blieb der Ehrentreffer vorbehalten, davor hatten Yannick Klische (2) und Lukas Felke die Aufstiegszeiger nach vorne gedreht. Binnen weniger Tage durften die Orlener nach ihrem Pokalsieg im Endspiel gegen den TV Idstein damit zum zweiten Mal ausgelassen jubeln. Eine denkwürdige Saison für den Zugmantel-Club. SG Heftrich/Niederseelbach mit Moral SG Heftrich/Niederseelbach – SG Laufenselden 3:3 (1:2). – Nach Quintin Torkes 1:0 wendeten Jona Schön, Tobias Günthert und Hendrik Litzius (Strafstoß) das Blatt für die Gäste. „Wir konnten dann 5:1 führen, haben aber durch die vielen Wechsel etwas die Linie verloren“, gab Gästetrainer Stefan Kopf zu. Die Heimelf konnte sich auf den starken Torwart Nico Wagner verlassen, während Marco Wagner mit zwei verwandelten Standards den Einsatz seines Teams mit dem Punktgewinn belohnte.