Die SG Orken-Noithausen ist in die Kreisliga A aufgestiegen. – Foto: Sascha Köppen

SG Orken-Noithausen: Nach neun Jahren zurück in der Kreisliga A Nach zuvor drei dritten Plätzen in Folge gelang den Fußballern aus dem Bend-Sportpark in dieser Saison die Rückkehr in die höchste Kreisklasse. Verlinkte Inhalte Kreisliga A GV/NE SG Orken

An Konstanz mangelte es der SG Orken/Noithausen in den vergangenen Jahren nicht. Nach drei dritten Plätzen in Folge und neun Jahren in der Kreisliga B schoss sich der Klub aus dem Bend-Sportpark in dieser Saison an die Spitze der Gruppe 2. Verabschiedet hatte sich im vergangenen Sommer der langjährige Coach Marcus Garzaniti, der beim B-Ligisten seit 2018 im Amt gewesen war.

Grundstein für den Erfolg „Wir sind Marcus sehr dankbar für seine Arbeit. Er hat den Grundstein für unseren Erfolg gelegt und seinem Nachfolger eine intakte Mannschaft hinterlassen“, sagt der Sportliche Leiter André Zorn. Für Garzaniti übernahm der 38-jährige Dwight Granderath, der zuvor sowohl beim SV Glehn in der Kreisliga A wie auch beim SC Kapellen in der Landesliga als Co-Trainer aktiv war.

Granderath brachte, laut Zorn, den nötigen frischen Wind in den Verein. „Wir haben in den letzten Jahren unsere Automatismen entwickelt, mit denen der Verein lange gut gefahren ist. Dennoch brauchte es einen Feinschliff. Daher haben wir in der vergangenen Saison viel Arbeit investiert.“ Nach nur einem Jahr unter dem neuen Trainer ist der langersehnte Aufstieg nun endlich Wirklichkeit geworden, obwohl sich das Team in der Hinrunde gar nicht mit dem Titel beschäftigt habe, sagt Zorn: „Erst als wir in der Rückserie die Topspiele gewinnen konnten, haben wir realisiert, dass wir eine realistische Chance auf den Aufstieg haben. Wir waren überzeugt von unserer Trainerwahl und wollten sehen, was mit ihm möglich ist. Dass wir direkt aufsteigen, hat unsere Saisonziele übertroffen.“