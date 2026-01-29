SG Orken-Noithausen: Einstellig statt einfach nur drinbleiben

Die SG Orken-Noithausen war als Aufsteiger in die Kreisliga A Neuss eine der schwer einzuschätzenden Mannschaften vor Saisonstart. Selber schrieb sie sich auch den Klassenerhalt auf die Fahne, doch es lief besser als erwartet.
Saisonverlauf Zwar startete der Aufsteiger mit zwei Niederlagen in die Saison, ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Die Gegner waren schließlich die beiden Aufstiegskandidaten Grefrath und Wevelinghoven. Danach stabilisierte sich die Mannschaft, sammelte Punkte und Siege und steht mit 24 Zählern zur Winterpause auf dem siebten Platz. Damit sind es schon 18 Punkte Vorsprung auf die beiden Abstiegsplätze und der Klassenerhalt sollte gesichert sein. „Insgesamt haben wir eine richtig gute Hinrunde gespielt und sind damit sehr zufrieden“, sagt Trainer André Zorn. „Gegen die Mannschaften, gegen die wir gewinnen mussten, haben wir gewonnen. Gegen die oberen Teams fehlen noch die Ausreißer, aber das liegt auch an der fehlenden Erfahrung.“
Das lief schlecht Sowohl vorne als auch hinten ist laut André Zorn noch Luft nach oben. 35 Tore schoss seine Mannschaft, 31 Gegentore kassierte sie. „Das sind noch zu viele Gegentore“, sagt er. „Aber nach der Umstellung läuft das schon besser, die letzten zwei Spiele vor der Pause haben wir zu null gespielt.“ Vorne könnten auch noch mehr Tore fallen: „Uns fehlt ein Knipser, der zuverlässig trifft. Wir haben das auf mehrere Schultern verteilt, müssen aber daran arbeiten, mehr Chancen zu erspielen und die dann auch konsequent zu nutzen.“
Zum Personal Ein Grund für die manchmal fehlende Torgefahr ist sicherlich das frühe Saisonaus für Christian Kienast nach einem Kreuzbandriss. Mit 22 Treffern war er in der Vorsaison der beste Torschütze der SG. Zum Glück die einzige langwierige Verletzung bisher. „Wir haben aktuell eher mit Erkältungen zu tun“, so André Zorn. In Enes Korkmaz verlässt ein Spieler die Orkener, Anil Kilinic und Alex Werwein verstärken dafür das Mittelfeld. Relativ neu ist auch noch André Zorn selber auf der Trainerbank. Im Sommer war er als Sportlicher Leiter nach Orken gekommen und hatte die Mannschaft zusammengestellt und im November, nach dem Weggang von Dwight Granderath, den Posten erstmal bis Saisonende übernommen.
Ausblick Mit der Kreishallenmeisterschaft stieg die SG sehr ordentlich in die Vorbereitung ein, seitdem läuft es jedoch etwas zäher: „Wir haben die gleichen Probleme wie viele Vereine. Die Plätze sind bei den Witterungsbedingen nicht immer gut oder überhaupt bespielbar, Erkältungen, Studenten, die unter der Woche nicht können – das macht es ein bisschen schwer.“ Das Testspiel gegen den VfB Korschenbroich musste er deswegen absagen, drei weitere sind aber geplant. Am Saisonende will die SG in etwa da stehen, wo sie jetzt steht. „Platz sechs bis acht ist unser angepasstes Ziel“, sagt André Zorn. „Langfristig wollen wir die Mannschaft festigen und uns in der Liga etablieren – da sind wir, denke ich, auf einem guten Weg.“
