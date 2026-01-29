SG Orken-Noithausen: Einstellig statt einfach nur drinbleiben

Die SG Orken-Noithausen hat ihr Saisonziel angepasst. – Foto: IBRAHIM SIMSEK • PHOTOGRA

Die SG Orken-Noithausen war als Aufsteiger in die Kreisliga A Neuss eine der schwer einzuschätzenden Mannschaften vor Saisonstart. Selber schrieb sie sich auch den Klassenerhalt auf die Fahne, doch es lief besser als erwartet.

Mit zwei Niederlagen gestartet

Saisonverlauf Zwar startete der Aufsteiger mit zwei Niederlagen in die Saison, ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Die Gegner waren schließlich die beiden Aufstiegskandidaten Grefrath und Wevelinghoven. Danach stabilisierte sich die Mannschaft, sammelte Punkte und Siege und steht mit 24 Zählern zur Winterpause auf dem siebten Platz. Damit sind es schon 18 Punkte Vorsprung auf die beiden Abstiegsplätze und der Klassenerhalt sollte gesichert sein. „Insgesamt haben wir eine richtig gute Hinrunde gespielt und sind damit sehr zufrieden“, sagt Trainer André Zorn. „Gegen die Mannschaften, gegen die wir gewinnen mussten, haben wir gewonnen. Gegen die oberen Teams fehlen noch die Ausreißer, aber das liegt auch an der fehlenden Erfahrung.“

Das lief gut „Wenn man auf die Tabelle guckt, stimmen die Ergebnisse auf jeden Fall. Als Aufsteiger so eine gute Rolle zu spielen, ist stark“, so der Coach. Das liegt nicht zuletzt an der Einstellung der Mannschaft: „Die Motivation stimmt bei allen. Wir haben eine sehr harmonische Mannschaft, auch neben dem Platz. Alles und jeder, der neu dazukommt, wird positiv aufgenommen.“ Das gilt auch für Umstellungen auf dem Platz: „Ich habe das Spielsystem einmal komplett umgestellt – das wurde auch gut aufgenommen und so umgesetzt, wie ich gehofft habe“, sagt Zorn.

Das lief schlecht Sowohl vorne als auch hinten ist laut André Zorn noch Luft nach oben. 35 Tore schoss seine Mannschaft, 31 Gegentore kassierte sie. „Das sind noch zu viele Gegentore“, sagt er. „Aber nach der Umstellung läuft das schon besser, die letzten zwei Spiele vor der Pause haben wir zu null gespielt.“ Vorne könnten auch noch mehr Tore fallen: „Uns fehlt ein Knipser, der zuverlässig trifft. Wir haben das auf mehrere Schultern verteilt, müssen aber daran arbeiten, mehr Chancen zu erspielen und die dann auch konsequent zu nutzen.“