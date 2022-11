SG Oppenweiler-Strümpfelbach gewinnt das Kellerduell 3:1 in der Fußball-Landesliga gegen den TV Oeffingen.

Die Fußballer der SG Oppenweiler-Strümpfelbach landeten einen wichtigen

3:1-Heimsieg in der Landesliga gegen den TV Oeffingen. Schon früh

setzten die Gastgeber ein erstes Ausrufezeichen.

Nach einer Ecke landete der Ball bei Moritz Stoppel, der im Dribbling

zwei Gegenspieler stehen ließ und dann aber scheiterte. Nach zehnMinuten war er erfolgreicher. Ein langer Einwurf von Lukas Rosenkelandete bei Marcel Friz, der den Ball kurz vor dem Tor auf Stoppel querlegte. Der Toptorschütze des Aufsteigers schob zum 1:0 ein. Danach warendie Gäste die bessere Mannschaft. SGOS-Torhüter Janis Seefeldt war aberauf dem Posten. Zudem scheiterten die Gäste auf dem schwer zubespielenden Platz an sich selbst. Die Gastgeber retteten die knappeFührung in die Pause.Nach dem Wechsel verlief das Spiel ausgeglichener. Oeffingen hatte mehrBallbesitz, wurde aber nicht mehr so gefährlich. Oppenweiler war kurznach Anpfiff eiskalt. In der 50. Minute setzte sich Rosenke auf derrechten Seite durch und flankte auf den langen Pfosten. Dort drückteStoppel den Ball mit der Brust zum 2:0 ins Tor. Danach wurde das Spielzweikampfbetonter. Die größten Chancen resultierten ausStandardsituationen. Nach einem Eckball der Gäste klärte Felix Küblerknapp vor der Linie.Die Gastgeber konzentrierten sich in der Folgezeit aufs Kontern. Nacheinem langen Pass von Rosenke in der 88. Minute landete der Ball beiKapitän Marcel Friz, der die Kugel kurz vor dem herauseilenden TorhüterMario Peric ins gegnerische Tor grätschte – 3:0. Das war dieVorentscheidung. Den Schlusspunkt setzten allerdings die Gäste ausOeffingen. In der Nachspielzeit kam der eingewechselte Robin Angrisaniim SGOS-Strafraum an den Ball und schob zum Ehrentreffer ein.

