SG Oppenweiler-Strümpfelbach besiegt den TSV Sulzbach-Laufen

In dieser Woche stehen bis zum Donnerstag in den Bezirksligen in Württemberg drei Nachholspiele an. FuPa gibt den Überblick auf die Partien.

Am Donnerstag kommt es zum Vergleich des Fünften TASV Hessigheim, der mit dem Zweiten gleich ziehen will, und dem VfB Neckarrems, der dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt brauch. Die Hausherren gehen leicht favorisiert in die Nachholpartie.

Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach zeigte sich im Heimspiel gegen den Tabellenletzten TSV Sulzbach-Laufen von Beginn an entschlossen. In der 22. Minute brachte Moritz Stoppel die Hausherren in Führung. Nur vier Minuten später legte Even Stoppel in der 26. Minute mit dem 2:0 nach und stellte frühzeitig die Weichen auf Sieg.

In der 60. Minute erhöhte Lukas Rosenke auf 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Der Ehrentreffer durch Daniel Köger in derNachspielzeit kam für die Gäste zu spät, um dem Spiel noch eine Wendung zu geben.

Mit diesemSieg behauptet die SG Oppenweiler-Strümpfelbach verbessert sich die SGOS auf Rang vier und bleibt im Kampf um die vorderen Ränge weiter im Rennen. Der TSV Sulzbach-Laufen bleibt hingegen abgeschlagen am Tabellenende.

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern, Staffel 2