SG Oppenweiler: Kein Finale, sondern eine Herausforderung Der Landesliga-Drittletzte SGOS gastiert bei Schlusslicht Ilshofen II, setzt sich aber nicht zu sehr unter Druck.

Für den Aufsteiger aus dem Murrtal ist der Vergleich bei der Verbandsliga-Reserve allerdings auch die große Chance, den Negativlauf von sieben Niederlagen in Folge zu beenden. Schließlich hat das Schlusslicht aus Hohenlohe erst zwei Punkte auf dem Konto. Perri hält es für besser, sich damit nicht zu sehr zu beschäftigen, sondern vor allem auf sich und die eigene Leistung zu konzentrieren. Da gab es zuletzt ein 1:2 gegen Löchgau, bei dem „wir den Tabellenzweiten 80 Minuten lang am Rand einer Niederlage hatten“. Entsprechend zufrieden war der Coach mit dem Auftritt, wenn auch nicht mit dem Ergebnis, denn „wir waren so knapp wie schon lange nicht mehr dran“. Zumindest einen Punkt hatte sich der Neuling eigentlich verdient gehabt.

Daraus wurde nichts, trotzdem stellt Stephen Perri zufrieden fest: „Einsatz und Moral haben gestimmt.“ Überhaupt gibt es bei der SGOS keine Anzeichen von Resignation in Sachen Kampf um den Ligaverbleib. „Die Jungs geben im Training Vollgas“, erzählt der 36-Jährige und macht klar, dass der Sinn für Realität das Rohrbachtal trotz des klasse Saisonstarts nie verlassen hat. Jeder beim Neuling weiß, dass nach den drei Aufstiegen binnen vier Jahren in der Landesliga einzig der Klassenverbleib zählt.

Für den fehlen derzeit sechs Zähler. Drei davon können morgen in Ilshofen geholt werden, auch wenn es personell erneut eng ist. Zu den Langzeitausfällen Even Stoppel, Louis Piscopo und Luca Krämer kommen Maximilian Trinnes, Maximilian Sacher und Fabrice Liepold hinzu. Schlecht für eine Elf, die mit komplettem Kader gut mithalten kann, in eher schmaler Besetzung aber jeden einzelnen Punkt hart erkämpfen muss.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden