SG Oldenburg/Göhl sagt Spiel in Dänischenhagen ab - Abstieg besiegelt

Die Spieler des MTV Dänischenhagen dürfen sich auf ein geruhsames Wochenende freuen. – Foto: Ismail Yesilyurt

ie SG Oldenburg/Göhl musste ihre für Samstag angesetzte Partie in der Verbandsliga Ost beim MTV Dänischenhagen aufgrund von extremem Personalmangel absagen. Bereits am Freitagabend informierten die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft den Gegner, dass sie keine spielfähige Mannschaft zusammenbekommen würden. Was als sportlicher Wettbewerb geplant war, endet nun am grünen Tisch. Was für den Abstiegskampf nur im Falle einer Lizenverweigerung für einen SHFV-Regionalligsten weitreichende Folgen haben könnte.

Die Gründe für die Absage liegen tief verwurzelt in der Kaderstruktur der SG Oldenburg/Göhl. Laut Co-Trainer Jens Theuerkauf habe sich die Krise bereits seit dem Winter abgezeichnet. Durch unersetzte Abgänge und unzuverlässige Spieler schrumpfte das Team auf einen harten Kern von lediglich sechs bis acht Akteuren zusammen. Lange Zeit konnte der Spielbetrieb nur durch die Unterstützung der A-Jugend aufrechterhalten werden.

Doch am vergangenen Wochenende reichte auch diese Notlösung nicht mehr aus. „Nun kamen noch weitere Abwesenheiten und Sperren und eben ein Spiel der A-Jugend in Flensburg dazu, so dass es schlichtweg nicht möglich war, eine Mannschaft zusammenzubekommen“, erklärte Theuerkauf die ausweglose Situation. Die personelle Misere gipfelte zudem im Rücktritt von Rainer Kofski am Freitag. Theuerkauf findet deutliche Worte für die Einstellung einiger Akteure:

„Natürlich ein Armutszeugnis, aber leider wissen einige Spieler nicht mehr, wofür das Wort Mannschaftssport eigentlich steht.“

Damit steht die SG Oldenburg/Göhl als dritter Absteiger neben dem TSV Bordesholm, der seine Mannschaft zurückgezogen hatte, und dem TSV Gremersdorf fest.

Entschuldigung an die Konkurrenz im Tabellenkeller

Beim MTV Dänischenhagen nimmt man die drei kampflosen Punkte zwar an, die Freude darüber ist jedoch getrübt. Trainer Henning Bolz sieht die Wettbewerbsverzerrung kritisch: „Ich muss mich bei den anderen Mannschaften entschuldigen, die sich auch im Abstiegskampf befinden. Weil wir die Punkte kampflos bekommen haben“.

Ein Kern von acht Spielern ist zu wenig für die Verbandsliga

Die Gründe für die Absage liegen tief verwurzelt in der Kaderstruktur der SG Oldenburg/Göhl. Laut Co-Trainer Jens Theuerkauf habe sich die Krise bereits seit dem Winter abgezeichnet. Durch unersetzte Abgänge und unzuverlässige Spieler schrumpfte das Team auf einen harten Kern von lediglich sechs bis acht Akteuren zusammen. Lange Zeit konnte der Spielbetrieb nur durch die Unterstützung der A-Jugend aufrechterhalten werden.

Doch am vergangenen Wochenende reichte auch diese Notlösung nicht mehr aus. „Nun kamen noch weitere Abwesenheiten und Sperren und eben ein Spiel der A-Jugend in Flensburg dazu, so dass es schlichtweg nicht möglich war, eine Mannschaft zusammenzubekommen“, erklärte Theuerkauf die ausweglose Situation. Die personelle Misere gipfelte zudem im Rücktritt von Rainer Kofski am Freitag. Theuerkauf findet deutliche Worte für die Einstellung einiger Akteure:

„Natürlich ein Armutszeugnis, aber leider wissen einige Spieler nicht mehr, wofür das Wort Mannschaftssport eigentlich steht.“

Damit steht die SG Oldenburg/Göhl als dritter Absteiger neben dem TSV Bordesholm, der seine Mannschaft zurückgezogen hatte, und dem TSV Gremersdorf fest.

Entschuldigung an die Konkurrenz im Tabellenkeller

Beim MTV Dänischenhagen nimmt man die drei kampflosen Punkte zwar an, die Freude darüber ist jedoch getrübt. Trainer Henning Bolz sieht die Wettbewerbsverzerrung kritisch: „Ich muss mich bei den anderen Mannschaften entschuldigen, die sich auch im Abstiegskampf befinden. Weil wir die Punkte kampflos bekommen haben“.

Eigentlich hatte man in Dänischenhagen überlegt, den freien Samstag für eine Trainingseinheit zu nutzen, doch auch hier machten „Wehwehchen“ und Motivationsprobleme einen Strich durch die Rechnung. Bolz berichtet von einer ähnlichen, wenn auch weniger drastischen Stimmungslage: „Bei uns ist es dann auch das gleiche Spiel, die Spieler dann sich doch nicht so motivieren können“. Das Team wird den Trainingsbetrieb nun erst am Dienstag wieder aufnehmen.