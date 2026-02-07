SG Offenstetten: Schinn und Meyer übernehmen zur neuen Saison

Lukas Schinn (zweiter von links) und Bastian Meyer (zweiter von rechts) werden bei der SG Offenstetten/Rohr ein gleichberechtigtes Trainergespann bilden – Foto: Verein

Die SG Offenstetten / Rohr hat die Nachfolge für den am Saisonende scheidenden Chefanweiser Markus Bindorfer geklärt. Ex-Landesliga-Kicker Lukas Schinn (34 Jahre, ehemals ATSV Kelheim) und Bastian Meyer (37 Jahre, aktuell noch aktiv beim TSV Ergoldsbach) übernehmen zur neuen Saison beim Donau-Laaber Kreisligisten – auch der aktuelle Co-Spielertrainer David Babic bleibt der Spielgemeinschaft als Aktiver erhalten.

Die Verantwortlichen sind mit der gefundenen Lösung vollauf zufrieden: "Lukas und Bastian passen beide zu 100 Prozent in das Profil, welches wir für unser zukünftiges Trainerduo erstellt haben. Beide haben langjährige Erfahrungen im Bezirks- bzw. sogar Landesliga-Fußball. Trotz Ihres noch jungen Alters konnten Sie darüber hinaus bereits Erfahrungen in der Trainerrolle sammeln“, frohlockt Offenstettens Abteilungsleiter Benjamin Stöckl.

Christian Hermann, Vorstand vom TSV Rohr freut sich über den Deal: "Wir sind überzeugt, dass wir für die Zukunft eine 1A-Lösung für unser Team gefunden haben. Ziel ist es, sich weiter in der Kreisliga zu etablieren und unsere junge Mannschaft Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Zugegebenermaßen hinterlassen Markus Bindorfer , der uns nach fünf Jahren verlässt, und David Babic, der uns weiterhin als Spieler erhalten bleibt, große Fußstapfen, welche wir somit adäquat ersetzen konnten. Gemeinsam setzen wir in den kommenden Wochen alles daran den Klassenerhalt so schnell wie möglich klarzumachen und vor allem Markus einen verdienten Abschied zu bescheren. Egal welchen Weg Markus einschlagen wird, sein neuer Verein kann sich schon jetzt glücklich schätzen. Anschließend starten wir mit neuem Elan und Schwung in die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 und werden das Duo Schinn/Meyer von Vereinsseite so gut es nur geht unterstützen.“

Manager Stöckl ergänzt: "Dass uns David auch in der kommenden Saison als Spieler erhalten bleibt, spricht für seine Persönlichkeit und Einstellung, aber auch für unsere Mannschaft. Er hat weiterhin Ziele mit dem Team und will angreifen. Zudem bleibt dem Trainerteam unser Torwartcoach Sascha Mühl erhalten, was sich auch weiterhin positiv auf die Entwicklung unserer Keeper auswirken wird.“





Lukas Schinn über seine neue Trainerstation: "Ich habe eigentlich aus familiären Gründen nicht beabsichtigt, ab Sommer wieder ins Trainergeschäft einzusteigen. Allerdings waren die ersten Gespräche mit Christian und Ben sehr überzeugend für mich. Die Entscheidung für Offenstetten/Rohr fiel dann allerdings erst ab dem zweiten Gespräch, als auch Basti mit von der Partie war. Die offenen, ehrlichen Gespräche, sowie der aufgezeigte Weg der SG-Verantwortlichen mit dem Gesamtkonzept aus Herrenbereich und gemeinsamer Jugendarbeit spricht uns absolut an. Obwohl Basti und ich uns bisher nur als Gegenspieler aus früheren Begegnungen kannten, war mir sofort klar, dass eine Zusammenarbeit funktionieren wird. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und das Kennenlernen eines neuen Vereins. Dem aktuellen Trainerteam wünsche ich, dass Sie das Saisonziel Klassenerhalt erreichen, bin aber absolut davon überzeugt, dass dies schnellstmöglich unter Dach und Fach sein wird."





Bastian Meyer blickt mit Vorfreude auf das neue Kapitel an der Linie: "Ich hatte ähnlich wie Lu grundsätzlich nicht vor, sofort nach meiner aktiven Fußballzeit beim TSV Ergoldsbach mit einem Traineramt weiterzumachen. Letztendlich hat mich der positive Kontakt mit den SG-Machern, sowie das Gesamtpaket überzeugt. Die Truppe ist jung, hungrig und möchte sich weiterentwickeln, das imponiert mir sehr. Zudem habe ich sofort eine super Vertrauensbasis zu Lukas gespürt, der fußballerisch ähnlich tickt wie ich. Alles in allem lässt sich die neue Aufgabe auch aufgrund der Wohnortnähe zu Abensberg gut mit meinem Privatleben kombinieren und ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung.“