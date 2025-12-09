Markus Bindorfer verlässt die SG Offenstetten / Rohr auf eigenem Wunsch – Foto: Norbert Herrmann

SG Offenstetten / Rohr: Erfolgsgarant Bindorfer kündigt Abschied an Der 36-jährige Coach macht im Sommer Schluss +++ Babic zur neuen Saison nicht mehr Co-Spielertrainer Verlinkte Inhalte präsentiert von KL Donau-Laaber SG Offenstetten Markus Bindorfer David Babic

Beim Kreisligisten SG Offenstetten / Rohr kommt es zur Saison 2026/2027 zu einem Wechsel auf der Kommandobrücke. Coach Markus Bindorfer macht nicht weiter, zudem wird die Spielgemeinschaft die Zusammenarbeit mit Co-Spielertrainer David Babic beenden. Wer das Duo beerben wird, ist noch ungewiss.

Im Mai 2024 erreichte die SG Offenstetten / Rohr unter Markus Bindorfer, der 2023 vom Assistenzcoach zum Cheftrainer befördert wurde, die Meisterschaft in der Kreisklasse Kelheim, in die man erst ein Jahr zur vor aufgestiegen war. Als nächsten Schritt ist es der SG gelungen, sich auf Anhieb in der Kreisliga zu etablieren. "Unabhängig vom Ausgang der aktuellen Saison, in der wir zum Winter auch wieder gut bis sehr gut dastehen, wird uns Markus Bindorfer auf eigenen Wunsch verlassen“, berichtet Abteilungsleiter Benjamin Stöckl vom TSV Offenstetten.

"Ich weiß es enorm zu schätzen, dass mir der Verein und das Team das Vertrauen für eine sechste Saison ausgesprochen hätten. Eine solche Kontinuität ist heutzutage alles andere als üblich. Dennoch habe ich mich für einen neuen Weg entschieden. Es war eine extrem schwere Entscheidung für mich, denn in fünf Jahren auf und neben dem Platz ist unglaublich viel passiert, was uns fest zusammengeschweißt hat. Aber ich bin der Überzeugung, dass neue Ansätze und eine neue Ansprache ab dem Sommer sowohl für die Jungs, als auch für mich extrem wichtig sind, um die Entwicklung voranzutreiben. Jetzt haben wir aber erst einmal noch ein paar intensive Monate mit dem klaren Ziel Klassenerhalt vor uns. Anschließend können wir gemeinsam auf eine tolle Zeit zurückblicken, in der wir hart gearbeitet haben und Freundschaften entstanden sind, die uns für immer verbinden werden. Wie es für mich persönlich weitergeht, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Ich kann mir grundsätzlich vieles vorstellen, solange die Kugel im Spiel ist. Neben der gewohnten Tätigkeit als Trainer sind auch Aufgaben im Nachwuchs-, Damen- oder Herrenbereich sowie eine Hospitation denkbar. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik. Für mich war es wichtig, die aktuelle Situation erst einmal neutral zu betrachten und unabhängig von neuen Angeboten eine saubere Entscheidung zu treffen“, verrät Markus Bindorfer.





Benjamin Stöckl und Christian Hermann von der sportlichen Leitung loben ihren im Mai scheidenden Coach in den höchsten Tönen: "Wir haben volles Verständnis für die Entscheidung von Markus und sind vor allem von ganzem Herzen dankbar für die gemeinsame Zeit und seinen unermüdlichen Einsatz in den letzten fünf Jahren. Er hat die Mannschaft geformt und uns sportlich wie menschlich enorm weitergebracht. Für seine weitere Entwicklung wünschen wir ihm nur das Beste und sind sicher, dass er auch bei seiner nächsten Station mit seiner tollen Arbeit erfolgreich sein wird. Markus ist bei uns auch in Zukunft ein immer wieder gern gesehener Gast."







David Babic (re.) ist nur noch bis zum Ende der Spielzeit 2025/2025 spielender Co-Trainer – Foto: Norbert Herrmann







