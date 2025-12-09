SG Offenstetten / Rohr: Erfolgsgarant Bindorfer kündigt Abschied an

Beim Kreisligisten SG Offenstetten / Rohr kommt es zur Saison 2026/2027 zu einem Wechsel auf der Kommandobrücke. Coach Markus Bindorfer macht nicht weiter, zudem wird die Spielgemeinschaft die Zusammenarbeit mit Co-Spielertrainer David Babic beenden. Wer das Duo beerben wird, ist noch ungewiss.
Im Mai 2024 erreichte die SG Offenstetten / Rohr unter Markus Bindorfer, der 2023 vom Assistenzcoach zum Cheftrainer befördert wurde, die Meisterschaft in der Kreisklasse Kelheim, in die man erst ein Jahr zur vor aufgestiegen war. Als nächsten Schritt ist es der SG gelungen, sich auf Anhieb in der Kreisliga zu etablieren. "Unabhängig vom Ausgang der aktuellen Saison, in der wir zum Winter auch wieder gut bis sehr gut dastehen, wird uns Markus Bindorfer auf eigenen Wunsch verlassen“, berichtet Abteilungsleiter Benjamin Stöckl vom TSV Offenstetten.
"Ich weiß es enorm zu schätzen, dass mir der Verein und das Team das Vertrauen für eine sechste Saison ausgesprochen hätten. Eine solche Kontinuität ist heutzutage alles andere als üblich. Dennoch habe ich mich für einen neuen Weg entschieden. Es war eine extrem schwere Entscheidung für mich, denn in fünf Jahren auf und neben dem Platz ist unglaublich viel passiert, was uns fest zusammengeschweißt hat. Aber ich bin der Überzeugung, dass neue Ansätze und eine neue Ansprache ab dem Sommer sowohl für die Jungs, als auch für mich extrem wichtig sind, um die Entwicklung voranzutreiben. Jetzt haben wir aber erst einmal noch ein paar intensive Monate mit dem klaren Ziel Klassenerhalt vor uns. Anschließend können wir gemeinsam auf eine tolle Zeit zurückblicken, in der wir hart gearbeitet haben und Freundschaften entstanden sind, die uns für immer verbinden werden. Wie es für mich persönlich weitergeht, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Ich kann mir grundsätzlich vieles vorstellen, solange die Kugel im Spiel ist. Neben der gewohnten Tätigkeit als Trainer sind auch Aufgaben im Nachwuchs-, Damen- oder Herrenbereich sowie eine Hospitation denkbar. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik. Für mich war es wichtig, die aktuelle Situation erst einmal neutral zu betrachten und unabhängig von neuen Angeboten eine saubere Entscheidung zu treffen“, verrät Markus Bindorfer.
Benjamin Stöckl und Christian Hermann von der sportlichen Leitung loben ihren im Mai scheidenden Coach in den höchsten Tönen: "Wir haben volles Verständnis für die Entscheidung von Markus und sind vor allem von ganzem Herzen dankbar für die gemeinsame Zeit und seinen unermüdlichen Einsatz in den letzten fünf Jahren. Er hat die Mannschaft geformt und uns sportlich wie menschlich enorm weitergebracht. Für seine weitere Entwicklung wünschen wir ihm nur das Beste und sind sicher, dass er auch bei seiner nächsten Station mit seiner tollen Arbeit erfolgreich sein wird. Markus ist bei uns auch in Zukunft ein immer wieder gern gesehener Gast."
Ein wenig anders stellt sich die Situation bei Co-Spielertrainer David Babic dar, der knapp 150 Bezirksliga-Einsätze in seiner Vita stehen hat. "Nachdem uns Markus die letzten Tage über seine Entscheidung informiert hat, haben wir natürlich sofort mit den Überlegungen für die neue Saison begonnen. Wir haben uns hierbei dafür entschieden, eine komplette Neuausrichtung auf unserer Trainerbank vornehmen zu wollen. Wir möchten David, der nicht zuletzt auch mit seinen eigenen Leistungen und seiner aufopfernden Motivation dafür gesorgt hat, dass wir uns gut in der Kreisliga etablieren konnten, für seine Arbeit als Trainer bei uns danken. Wir würden uns darüber hinaus sehr freuen, wenn Bosco uns auch weiterhin als Spieler erhalten bleiben würde“, schildert Christian Hermann, Herrenspielleiter des TSV Rohr, die Beweggründe.
Babic selbst geht mit der getroffenen Entscheidung sehr professionell um: "Ich bin der SG sehr dankbar, dass mir nach zuvor schwierigen Jahren beim TSV Abensberg die Chance gegeben wurde, in meinem Heimatverein einen Trainerjob auszuüben und mich als Neuling erstmals darin zu versuchen. Natürlich hätte ich gerne in der bisherigen Konstellation mit Markus weitergearbeitet, kann die Entscheidung der Verantwortlichen aber nachvollziehen. Ich werde mir innerhalb der Winterpause für mich persönlich Gedanken über meine sportliche Zukunft machen und mich ab dann wieder voll und ganz auf die aktuelle Aufgabe konzentrieren. Ein Verbleib über den Sommer hinaus als Spieler ist für mich definitiv vorstellbar.“
Trotz des anstehenden Abschieds blicken die beiden Verantwortlichen sehr positiv in die Zukunft und auf die nun beginnende Trainersuche: "Wir sind als SG Offenstetten/Rohr hervorragend aufgestellt. Wir verfügen über einen breiten Kader und vor allem über ein noch sehr junges, entwicklungsfähiges Team. Zusätzlich rücken zur neuen Saison fünf Spieler aus der gemeinsamen A-Jugend in den Herrenbereich auf. Das bietet eine extrem spannende Perspektive für den neuen Trainer. Wir gehen die Suche nun mit dem klaren Ziel an, den passenden Coach zu finden, um den eingeschlagenen Erfolgsweg mit den Jungs weiterzugehen.“