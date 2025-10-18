SG Oesterweg fährt mit Respekt zum TuS Jöllenbeck II

Die SGO gewann ihre jüngsten vier Spiele und fährt entsprechend selbstbewusst zur Jöllenbecker Reserve. Spielertrainer Wojtek Kosecki sieht seine Elf in der Favoritenrolle, warnt aber: „Der TuS spielt sehr wankelmütig, da kommt es auf die Tagesform an.“

Kosecki hat auch zur Kenntnis genommen, dass der Gegner bereits 28 Tore erzielte – nur vier weniger, als die Oesterweger auf dem Konto haben. Die personelle Lage bleibt bei der SGO weiter angespannt.