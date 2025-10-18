Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Die SG Oesterweg hat zuletzt vier Mal in Folge gewonnen. – Foto: Marcus Fischer
SG Oesterweg fährt mit Respekt zum TuS Jöllenbeck II
Fußball-A-Ligist aus dem Altkreis Halle will in der Tabelle an den Spitzenpositionen dranbleiben.
Die SGO gewann ihre jüngsten vier Spiele und fährt entsprechend selbstbewusst zur Jöllenbecker Reserve. Spielertrainer Wojtek Kosecki sieht seine Elf in der Favoritenrolle, warnt aber: „Der TuS spielt sehr wankelmütig, da kommt es auf die Tagesform an.“
Kosecki hat auch zur Kenntnis genommen, dass der Gegner bereits 28 Tore erzielte – nur vier weniger, als die Oesterweger auf dem Konto haben. Die personelle Lage bleibt bei der SGO weiter angespannt.
Neben dem rotgesperrten Marcel Müller fallen Nico Wolter, Kamil Sztukowski und Jan Luca Felsmann aus. „Trotzdem müssen wir gewinnen, um oben dranzubleiben“, lautet die Vorgabe von Kosecki.