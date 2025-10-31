SG Öpfingen will Spitzenplatz festigen – Spannung im Mittelfeld

Der 12. Spieltag der Bezirksliga Ostwürttemberg verspricht reichlich Brisanz: Tabellenführer SG Öpfingen empfängt den TSV Langenau zum Topspiel und will seine makellose Serie fortsetzen. Im Mittelfeld trifft die SGM Aufheim Holzschwang auf den formstarken Aufsteiger FC Hüttisheim, während der SV Westerheim daheim gegen den SV Eggingen auf Tuchfühlung zur Spitze bleiben will. Der SV Offenhausen will gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen zurück in die Spur finden, und im Kellerduell zwischen SW Donau und dem FC Burlafingen geht es ums sportliche Überleben.

Der SV Jungingen steht als Tabellenvierzehnter mit dem Rücken zur Wand und muss gegen den Fünften FV Asch-Sonderbuch dringend punkten, um den Anschluss an die Nichtabstiegsränge nicht zu verlieren. Die Gäste reisen mit 20 Punkten und einer Serie von sieben ungeschlagenen Spielen an und wollen ihre Ambitionen auf die obere Tabellenhälfte unterstreichen. Jungingen dagegen setzt auf defensive Stabilität, um die eigene Durststrecke von vier Spielen ohne Sieg zu beenden.

Der SV Offenhausen rangiert nach elf Spieltagen auf Rang sechs und hat mit 33 erzielten Toren die treffsicherste Offensive der Liga. Nun empfängt man den TSV Kettershausen-Bebenhausen, der als Aufsteiger bislang eine wechselhafte Saison spielt. Mit nur zwölf Punkten ist der TSV in der unteren Tabellenhälfte gefangen und benötigt dringend ein Erfolgserlebnis. Offenhausen will nach dem 3:3 beim FV Asch-Sonderbuch wieder dreifach punkten, um oben dranzubleiben und sich als Kandidat für die vorderen Plätze zu festigen.

Der SV Westerheim, derzeit Tabellendritter mit 21 Punkten, hat den Aufstieg weiter fest im Blick. Mit breiter Brust aus dem klaren 3:0-Auswärtssieg in Kettershausen kommend, empfängt die Elf den Elften SV Eggingen, der zuletzt beim 5:2 gegen SW Donau Selbstvertrauen tankte. Beide Mannschaften zeichnen sich durch starke Offensive aus, sodass ein torreiches Spiel erwartet wird. Für Westerheim geht es darum, an der Spitzengruppe dranzubleiben – Eggingen hingegen will weiter Abstand zu den Abstiegsrängen gewinnen.

Wenn der Tabellenletzte SW Donau den Drittletzten FC Burlafingen empfängt, ist höchste Alarmstufe angesagt. Donau hat bislang nur zwei Siege eingefahren, während Burlafingen nach dem bitteren 0:1 gegen Senden-Ay ebenfalls in der Krise steckt. Beide Teams müssen punkten, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. In dieser Partie geht es um weit mehr als drei Punkte – sie könnte richtungsweisend für den restlichen Saisonverlauf werden.

Die SGM Senden-Ay will nach dem knappen 1:0-Erfolg in Burlafingen den nächsten Schritt aus der unteren Tabellenregion machen. Mit zwölf Punkten liegt die Mannschaft nur durch die schlechtere Tordifferenz hinter dem Mittelfeld. Gegner TSG Ehingen hat ein Spiel weniger absolviert und ist mit elf Zählern in ähnlicher Situation, darf sich aber nach mehreren Unentschieden Chancen auf Zählbares ausrechnen. Beide Teams wollen den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld schaffen – ein richtungsweisendes Duell im Kampf um Stabilität.

Der TSV Blaustein steckt als Tabellenfünfzehnter mit nur einem Sieg tief im Abstiegskampf. Gegen den Zweiten SC Türkgücü Ulm wartet nun eine Herkulesaufgabe. Die Ulmer haben nach ihrem 2:1-Erfolg über die SGM Aufheim Holzschwang Rückenwind und wollen weiter Druck auf Spitzenreiter Öpfingen ausüben. Für Blaustein zählt jeder Punkt, um nicht den Anschluss an die rettenden Plätze zu verlieren – doch gegen die beste Defensive der Liga wird das schwer.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang FC Hüttisheim Hüttisheim 14:30 PUSH

Beide Teams gehören zur oberen Tabellenhälfte und haben Ambitionen auf die vorderen Plätze. Die SGM Aufheim Holzschwang (Platz vier) musste sich zuletzt dem SC Türkgücü Ulm knapp geschlagen geben, während Aufsteiger FC Hüttisheim mit 17 Punkten aus zehn Spielen stark in der Liga angekommen ist. Die Partie verspricht Intensität, denn beide Mannschaften zählen zu den offensivstärksten der Bezirksliga. Ein Sieg würde Aufheim in Schlagdistanz zur Spitze bringen, während Hüttisheim mit einem Auswärtserfolg den Sprung in die obere Tabellenregion vollziehen könnte.

Tabellenführer SG Öpfingen will seine beeindruckende Serie fortsetzen und empfängt den punktgleichen Siebten TSV Langenau. Öpfingen hat bislang kein Spiel verloren und beeindruckt mit 38:8 Toren – die beste Bilanz der Liga. Langenau steht mit 17 Punkten solide da, hat aber gegen Spitzenteams bisher Probleme gezeigt. Für die Gastgeber geht es darum, den Spitzenplatz zu festigen und den Verfolger Türkgücü Ulm weiter auf Distanz zu halten.

