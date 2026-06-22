SG Öpfingen: "Im Moment überwiegt die Enttäuschung"

Die SG Öpfingen hat den Aufstieg in die Landesliga, Staffel 4, verpasst. Im Relegationsfinale musste sich der Bezirksligist aus der Staffel Donau/Iller der SGM Ummendorf/Fischbach knapp mit 0:1 geschlagen geben und bleibt damit auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga. Das entscheidende Tor fiel in der zweiten Halbzeit. Für Öpfingen endete damit eine Saison, die die Mannschaft bis an die Schwelle zur Landesliga geführt hatte.
Trainer Steffen Lehmann ordnete die Partie nach dem Schlusspfiff entsprechend ein. „Die Enttäuschung ist natürlich groß. In der ersten Halbzeit war es ausgeglichen, beide Seiten hatten keine großen Chancen. Vielleicht mit dem Ball hat Ummendorf mehr Aktionen gehabt, aber im letzten Drittel sind sie dann auch nicht so kreativ gewesen. In der Halbzeit haben wir uns vorgenommen ein bisschen mutiger zu spielen, weil wir eigentlich auch die Fähigkeit dazu haben. Wir sind aber nie direkt reingekommen, dass wir wirklich auch flüssig den Ball laufen lassen konnten.“
Der erste Treffer als Schlüsselmoment
In einem engen Endspiel war früh absehbar, dass ein Tor eine große Wirkung haben würde. Lehmann beschrieb genau diese Ausgangslage. „Es war klar, dass der Erste der hier ein Tor bekommt, es unheimlich schwer haben wird zurückzukommen. Ich habe aber bis zum Schluss nicht nur gehofft, sondern auch an die Mannschaft geglaubt, dass sie das zumindest in Verlängerung retten können. Da haben wir dieses Jahr viele Spiele gehabt.“
Lehmann analysierte die Szene zum Gegentor sachlich und erkannte zugleich die Qualität des Gegners an. „Wir hatten selber den Ballverlust im vorderen Drittel, wo wir eigentlich die Chance hätten kreieren können und dann hat auch die Restverteidigung in dem Moment nicht funktioniert. Dann war es der Spielzug, den haben sie gut ausgespielt, da hat auch der Hummler die Qualität. In dem Moment gilt es auch Ummendorf zu Gratulieren.“
Eine Saison über den Erwartungen
„Klar im Moment überwiegt die Enttäuschung, wenn man so nah vor so einer Sensation steht. Vor der Runde war überhaupt nicht das Ziel die Relegation nach oben zu spielen, wir sind letztes Jahr fast in der Relegation nach unten gegangen", so Lehmann.
Gerade deshalb hatte sich die Mannschaft aus Sicht des Trainers diese zwei Spiele verdient, da sie eine tolle Runde gespielt haben. "Wenn du die Chance hast, hoch zu gehen, dann willst du es auch wahrnehmen. Deshalb tut es auch weh.“ Die Niederlage ändert damit nichts an einer Saison, in der Öpfingen sportlich einen großen Schritt machte, auch wenn der letzte Schritt in die Landesliga ausblieb.
Die blaue Wand im Biberacher Stadion
Ein besonderer Faktor war die Unterstützung der Öpfinger Anhänger. Im Stadion in Biberach bildeten sie eine große blaue Wand auf der Tribüne und begleiteten die Mannschaft lautstark. Lehmann stellte die Bedeutung der Fans ausdrücklich heraus. „Auf die Fans sind wir unheimlich stolz, wie sie uns supportet haben. Nicht nur heute, auch die ganze Saison. Wenn vielleicht mal die erste Enttäuschung vorbei ist, werden wir trotzdem heute feiern und dann gilt es erstmal Pause zu machen.“
Demut vor der neuen Runde
Der Blick auf die kommende Saison fällt bei Lehmann vorsichtig aus. Nach dem zweiten Platz und dem Relegationsfinale will Öpfingen nicht automatisch von einer Wiederholung ausgehen. „Ob wir ähnlich durchstarten wie letztes Jahr müssen wir schauen, also wir wollen demütig bleiben. Wir haben das Jahr davor knapp die Relegation nach unten verhindern können. Da hat der Kader keine großen Veränderungen gehabt, deshalb sind wir dieses Jahr schon auch an das Maximum gegangen.“
Für die neue Runde in der Bezirksliga Donau/Iller erwartet Lehmann eine anspruchsvolle Staffel. „Also die 17er Staffel wird knackig, das ist jetzt auch ein Thema. Es kommt natürlich mit Staig ein starker Mitstreiter, es kommt mit Srbija Ulm ein weiterer starker Kontrahent. Die SGM Aufheim wird nächstes Jahr stark und auch Westerheim.“ Entscheidend werde ein guter Start sein. „Natürlich, wenn du Zweiter warst, willst du sicherlich wieder in der oberen Tabellenregion angreifen, aber wir wissen auch, was das dieses Jahr an Kraft und Energie gekostet hat.“
Kaufmann geht, vier Zugänge stehen fest
Personell sind erste Entscheidungen gefallen. Martin Kaufmann verlässt die SG Öpfingen in Richtung Donaurieden/Dellmensingen. Auf der Zugangsseite kommen Lukas Schnitzer und Jona Durst aus der A-Jugend des FV Olympia Laupheim. Zudem kehrt Kai Engelhardt von der TSG Ehingen zurück, für die Offensive stößt Lemi Altun von Türkgücü Ehingen dazu.