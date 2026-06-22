SG Öpfingen: "Im Moment überwiegt die Enttäuschung" Die SG Öpfingen musste sich nur knapp der SGM Ummendorf/Fischbach geschlagen geben. von Matthias Kloos · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Matthias Kloos

Die SG Öpfingen hat den Aufstieg in die Landesliga, Staffel 4, verpasst. Im Relegationsfinale musste sich der Bezirksligist aus der Staffel Donau/Iller der SGM Ummendorf/Fischbach knapp mit 0:1 geschlagen geben und bleibt damit auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga. Das entscheidende Tor fiel in der zweiten Halbzeit. Für Öpfingen endete damit eine Saison, die die Mannschaft bis an die Schwelle zur Landesliga geführt hatte.

Trainer Steffen Lehmann ordnete die Partie nach dem Schlusspfiff entsprechend ein. „Die Enttäuschung ist natürlich groß. In der ersten Halbzeit war es ausgeglichen, beide Seiten hatten keine großen Chancen. Vielleicht mit dem Ball hat Ummendorf mehr Aktionen gehabt, aber im letzten Drittel sind sie dann auch nicht so kreativ gewesen. In der Halbzeit haben wir uns vorgenommen ein bisschen mutiger zu spielen, weil wir eigentlich auch die Fähigkeit dazu haben. Wir sind aber nie direkt reingekommen, dass wir wirklich auch flüssig den Ball laufen lassen konnten.“ Der erste Treffer als Schlüsselmoment

In einem engen Endspiel war früh absehbar, dass ein Tor eine große Wirkung haben würde. Lehmann beschrieb genau diese Ausgangslage. „Es war klar, dass der Erste der hier ein Tor bekommt, es unheimlich schwer haben wird zurückzukommen. Ich habe aber bis zum Schluss nicht nur gehofft, sondern auch an die Mannschaft geglaubt, dass sie das zumindest in Verlängerung retten können. Da haben wir dieses Jahr viele Spiele gehabt.“ Lehmann analysierte die Szene zum Gegentor sachlich und erkannte zugleich die Qualität des Gegners an. „Wir hatten selber den Ballverlust im vorderen Drittel, wo wir eigentlich die Chance hätten kreieren können und dann hat auch die Restverteidigung in dem Moment nicht funktioniert. Dann war es der Spielzug, den haben sie gut ausgespielt, da hat auch der Hummler die Qualität. In dem Moment gilt es auch Ummendorf zu Gratulieren.“

Eine Saison über den Erwartungen



„Klar im Moment überwiegt die Enttäuschung, wenn man so nah vor so einer Sensation steht. Vor der Runde war überhaupt nicht das Ziel die Relegation nach oben zu spielen, wir sind letztes Jahr fast in der Relegation nach unten gegangen", so Lehmann. Gerade deshalb hatte sich die Mannschaft aus Sicht des Trainers diese zwei Spiele verdient, da sie eine tolle Runde gespielt haben. "Wenn du die Chance hast, hoch zu gehen, dann willst du es auch wahrnehmen. Deshalb tut es auch weh.“ Die Niederlage ändert damit nichts an einer Saison, in der Öpfingen sportlich einen großen Schritt machte, auch wenn der letzte Schritt in die Landesliga ausblieb.





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