SG Oberndorf-Eggelstetten stellt Weichen für die Saison 2026/27

Vorne: Cheftrainer Andre Fuchs mit Co-Spielertrainer Matthias Kühling bei der Vertragsunterzeichnung. Hinten Abteilungsleiter Hubert Buchart und Abteilungsleiter/Co-Trainer Hannes Stehle. – Foto: Hubert Buchart

Die Spielgemeinschaft Oberndorf-Eggelstetten hat die Planungen für die kommende Saison 2026/27 bereits jetzt vorangetrieben und wichtige personelle Entscheidungen auf der Trainerposition getroffen. Ab der neuen Spielzeit wird André Fuchs die Rolle des Cheftrainers übernehmen. Ihm zur Seite steht künftig Matthias Kühling, der aus Eggelstetten stammt und als spielender Co-Trainer fungieren wird. Kühling bringt reichlich Erfahrung mit: Er spielte über viele Jahre höherklassig beim TSV Rain und ist aktuell für die SG Thierhaupten/Baar aktiv, die derzeit die Tabelle der Kreisklasse Augsburg anführt. Komplettiert wird das Trainerteam weiterhin durch den bisherigen Co-Trainer Hannes Stehle.

Hintergrund der Veränderung ist, dass Marco und André Fuchs zur neuen Saison wieder ihre eigenen Wege gehen möchten, so wie sie es bereits vor der Bildung der Spielgemeinschaft getan haben. Im Zuge der Gründung der SG haben beide ihr Können und ihre Erfahrung maßgeblich eingebracht und den gemeinsamen Weg aktiv mitgestaltet. Die Verantwortlichen der SG Oberndorf-Eggelstetten sind Marco und André Fuchs sehr dankbar, dass sie diesen Weg mitgegangen sind und die Entwicklung der Spielgemeinschaft entscheidend mitgeprägt haben. Zugleich freuen sie sich darauf, gemeinsam mit beiden Trainern in die anstehende Rückrunde zu starten und das erste Kapitel der SG erfolgreich abzuschließen.