SG Oberliederbach will in den überregionalen Ligabetrieb zurückkehren

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: SG Oberliederbach. Zum Kreisoberligisten hat uns Tobias Merz, sportlicher Leiter in Oberliederbach, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde war geteilt. Einerseits konnte unsere junge Mannschaft stolz auf die gezeigte Leistung sein, andererseits ist auch bewusst geworden, dass man es aufgrund einiger Leistungsdellen verpasste, einen Vorsprung mit in die zweite Halbserie mitzunehmen. Über allem schwebte aber eine für uns als Verein immer noch unerklärliche Unsportlichkeit einer einzelnen Person eines direkten Konkurrenten."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Gut lief der Trainerwechsel von Nick Schlotterer zu Eckhard Weller. Das Ziel des Vereins, eigene Jugendspieler in die Seniorenmannschaften zu integrieren, gelingt weiterhin sehr gut. Außerdem zeigten die jungen Spieler, dass sie sich schnell an den Herrenfußball gewöhnen konnten.

Bitter waren wieder einige verletzungsbedingte Ausfälle erfahrener Spieler. Gerade Jonathan Mies, Dennis Hombach und Florian Jörß würden der Mannschaft mit ihrer sportlichen Klasse und Erfahrung im Kampf um einen der ersten beiden Plätze helfen."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"In der Winterpause gab es keine Abgänge, es kommt mit Jan Rasputin (ehemals FV Neuenhain) ein Spieler dazu, der aus Studiengründen verzogen war. Wir sind froh, nicht viel tun zu müssen, denn dies ist meist ein Zeichen dafür, dass vorher nicht allzuviel falsch gelaufen ist."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Wie bereits erwähnt möchten wir nach der guten ersten Halbserie einen der ersten beiden Tabellenplätze belegen, die den Aufstieg bedeuten oder zumindest ermöglichen würden. Das Ziel ist klar, wieder in den überregionalen Ligabereich zurückzukehren."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Beide Tabellenbereiche werden hart umkämpft sein. Um den Titel spielen wohl Zeilsheim II, Weilbach, Kriftel und wir, im Kampf um den Abstieg dürften die Vereine ab Platz 11 (FSC Eschborn, aufgrund der personellen Rochaden) verwickelt sein."

