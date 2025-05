SG Oberliederbach II vs. BSC Schwalbach

Mit einem klaren und verdienten 7:1 Erfolg bei der SG Oberliederbach II belohnte sich das BSC-Team für eine ordentliche erste Halbzeit und eine noch bessere zweite Halbzeit auf dem ungewohnten Rasenplatz in Oberliederbach und konnte den Zuschauer mit gutem Fußball Lust auf die nächsten Spiele bereiten.

Die erste Hälfte verlief noch nicht so überzeugend wie die Schlussphase des Spiels, denn die Anpassungsschwierigkeiten mit dem ungewohnten Geläuf war spürbar. Die Gastgeber kamen besser zurecht und hatten auch zwei gute Möglichkeiten zu Beginn der Partie, aber das Team von Trainer Wolle Höhn übernahm aus einer sicheren Defensive mehr und mehr die Spielkontrolle und erarbeitete sich die nötigen Feldvorteile. Gute Chancen blieben aber Mangelware, weil die Liederbacher Abwehr aufmerksam war und alle Räume dichtmachte bis kurz vor der Pause. Dann fiel der Schwalbacher Führungstreffer durch S. Parfenovics, der ein schönes Zuspiel auf der halbrechten Position zum 0:1 im Tor der SGO unterbrachte. Nach der Pause blieb Schwalbach am Ball und wurde dominant und auch treffsicher. Nach einem Eckball baute S. Parfenovics mit seinem Kopfballtreffer die Führung zuerst auf 0:2 aus und traf wenig später nach einem Ballgewinn von F. Henrich und dessen guten Zuspiel zum 0:3. Als nach 65 Minuten B. Baumgärtner über die Grundlinie nach innen zog, und den Ball auflegte, war wieder Torjäger S. Parfenovics zur Stell und besiegelte mit seinem Hattrick endgültig das Schicksal des nun überforderten Gegners. Die SGO II kam jedoch nicht mehr an ihr spielerisches Level der ersten Halbzeit heran und musste weitere Gegentore hinnehmen. Nach schönem Zuspiel in den freien Raum hatte der fleißige und spielfreudige N. Gönner nur wenig Mühe, das Ergebnis auf 0:5 hochzuschrauben und nach einer schönen Flanke von F. Ziehn war wieder Torjäger S. Parfenovics zur Stelle und erzielte mit seinem fünften Treffer das 6:0, ehe er sich unter dem Applaus seiner Mitspieler auswechseln ließ. Nils Gönner trug sich mit seinem unhaltbaren Schrägschuss ins lange Eck auch zum zweiten Mal in die Torschützenliste ein und baute die Führung auf 0:7 aus, ehe eine Unaufmerksamkeit der Schwalbacher Hintermannschaft den Gastgebern noch den Ehrentreffer ermöglichte. Das BSC-Team konnte die gesetzten Erwartungen vor allem in der zweiten Halbzeit vollends umsetzen und kann mit dem Schwung das nächste Heimspiel anpeilen.