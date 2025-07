SG Oberliederbach baut auf eigene Talentschmiede

Liederbach. Mit einem neuen Trainer geht die SG Oberliederbach in die kommende Saison - seit dem Abstieg aus der Gruppenliga in 2023 die dritte in Folge in der Kreisoberliga. Eckhard Weller beerbt Nick Schlotterer, der bekanntlich in das Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt (wird Co-Trainer der U15) gewechselt ist. Nun rücken gleich acht A-Junioren aus der eigenen Talentschmiede auf, die die Mannschaft nochmal deutlich verjüngern werden. Kann die SGO dies mit sportlichem Erfolg vereinbaren?

Immerhin machten gleich fünf Konkurreten Oberliederbach als Meisterschaftsfavorit aus. "Wir haben natütlich schon das Ziel, so erfolgreich wie möglich zu spielen - also im Idealfall alle Spiele zu gewinnen, was dem Aufstieg gleichkäme. Wir im Verein lotsen dieses Ziel jedoch nicht aus", betont Sportlicher Leiter Tobias Merz. Dennoch müsse der Aufstieg in die Gruppenliga das "langfristige Ziel" sein. Auch deshalb, um von Leistungsträgern wie Stürmer Emre Danaci (24 Tore in der vergangenen Saison) oder Jonas Bucht (32 Torbeteiligungen in der vergangenen Saison) weiterhin profitieren zu können. "Wenn wir nicht selbst die Kraft haben aus dieser Liga zu entrinnen", dann werde es schwierig beide zu halten, weiß auch Merz.

Auf der anderen Seite scheint die SGO derzeit ein nahezu unausschöpfliches Reservoir an jungen, vielversprechenden Talenten in der Hinterhand zu haben. Die eigene U17 und U19 schafften jüngst den Aufstieg in die Verbandsliga. Mit Lennox Nunheim, Brian Doldo, Timo Sinovic, Kesiyan Reginold Jeyasiri, Kethusan Reginold Jeyasiri, Mathis Müller, Maximilian Lehmann und Marc Kircher verstärken gleich acht A-Junioren aus der Aufstiegsmannschaft das Kreisoberliga-Team, in der kommenden Saison werden weitere dazukommen. Florim Abdi und Thibault Ernest Paul Yout empfohlen sich bei der zweiten Mannschaft, sind nun ebenfalls Teil der "Ersten". "Wir wollen die gute Jugendarbeit natürlich auch in der Senioren-Mannschaft Früchte tragen lassen - die Frage ist nur, wieviel Zeit wir dafür haben", sagt Merz mit dem Wissen, dass Talente wie Bucht oder Danaci nicht ewig auf Kreisebende spielen werden. Mit Can Torgul (Rot-Weiß Darmstadt II) und Niklas Stelzner (DJK Don Bosco Bamberg II) kommen zwei externe Neuzugänge hinzu.

In junger Mannschaft wird "Verantwortung auf den Älteren lasten"

Zeitgleich ist klar, dass Benedikt Erik Buerger (Ziel unbekannt), Oliver Joerss (eigene AH), Soroush Moradi, Nick Schlotterer, Lukas Wascheck, Aaron Schlotterer, Rayk Schlotterer, Dennis Wohl (pausieren alle), Larsen Pfuhz (eigene Zweite) und Nick Schlotterer (Karriereende) nicht mehr mitwirken werden. Eine Tatsache, die unumgäglich zu einer Verjüngung der Mannschaft führen wird. "Nur mit jungen Spielern wird der Erfolg schwer umsetzbar sein. Die Verantwortung wird auf den Älteren lasten. Das Problem in den letzten Jahren war, dass wir zu wenige hatten, die im Stande waren über eine gesamte Saison die Verantwortung zu tragen", erinnert Merz auch an die Verletzungsmisere, die die SGO vor allem in der abgelaufenen Spielzeit verfolgte: "Das hat uns oft auch einen Genickschlag verteilt." Etwa wie die Verletzung von Neuzugang Tim Claas, der sich in der Winterpause einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Eckhard Weller passt gut in das Trainerprofil

Jonathan Mies, Dennis Hombach, Leon Ruhland, Lukas Geulen, Florian Joerss - erfahrene Stützen, auf die es nun besonders ankommen wird. Mit Eckhard Weller ist in dieser Liste ein weiterer zu nennen, der fortan jedoch in der Rolle des Trainers fungieren wird. "Wir brauchen jemanden, der den Verein lebt und der die Strukturen kennt. Das war für uns die naheliegenste Lösung", erklärt Merz den Prozess, der - mit Zustimmung der Mannschaft - schließlich in der Entscheidung mündete, Weller zum neuen Cheftainer zu machen. Immerhin spielte Weller elf Jahre für die SGO, sammelte zwischenzeitlich bei der SG Nassau Diedenbergen erste Erfahrungen als Trainer. Dominik Lange als Co-Trainer und Torsten Lechner als Torwart-Trainer bleiben zudem weiterhin an Bord. "Wir sind ein sehr familiär geführter Verein, der zudem auf seine Außendarstellung bedacht ist", erklärt Merz das Konzept seiner SGO.

Mannschaft will besser in die Saison starten

In der Vorbereitung liegt laut Merz zunächst der Augenmerk auf der Defensive. "Der Fokus wird ganz klar darauf liegen, unsere Gegentore drastisch zu reduzieren. Zudem wolle wir deutlich besser in die Saison starten." Am 10. August startet die SG mit dem Heimspiel-Derby gegen die TuS Hornau II.