SG Obererlbach / Kalbensteinberg II - SG Auernheim / Wettelsheim II

Bei bestem Fußballwetter kam es auf dem Obererlbacher Sportplatz am Samstagabend zum SGDuell der beiden Kreisligazweitvertretungen.

Im Verlauf der ersten Halbzeit tat sich dann nicht mehr wirklich viel, erst kurz vor der Pause kamen die Gäste nochmal zu einer guten Chance. Marc Haselmayer scheiterte dabei in der 44. Minute jedoch freistehend an Torwart Fabian Köhnlein.



Auch in der zweiten Halbzeit waren die Gäste besser im Spiel, in der 53. Minute war es wieder der agile Finn Boscher der sich gut gegen mehrere Gegenspieler durchsetzte aber sein zu ungenauer Abschluss konnte wiederum von Köhnlein gehalten werden. Kurz darauf dann jedoch das fällige 2:0 für die Gäste, Julian Seegmüller erhielt am Strafraumrand den Ball und sein Abschluss schlug links unten ein. Wieder war Köhnlein noch dran, doch diesmal konnte dieser den Einschlag nicht mehr verhindern.



Auch danach konnte die Heimelf wenig bis keine Torgefahr ausstrahlen, so dauerte es bis zur 70. Minute ehe die Gäste die Partie endgültig entschieden. Wiederum konnte den ersten Abschluss Torhüter Köhnlein noch entschärfen, Debütant Noah Boscher stand jedoch Goldrichtig und köpfte den Abpraller aus kurzer Distanz zum 3:0 ein. Kurz vor dem Ende hatte erneut Marc Haselmayer nochmals eine Großchance, hier blieb aber erneut Köhnlein der Sieger.

Vor stattlicher Zuschauerkulisse von knapp 100 Personen ertönte kurz danach der Schlusspfiff durch Schiedsrichter Christian Lechner.



Die Heimelf war am heutigen Tag eindeutig zu harmlos, Gästetorhüter Geißelmeier musste kaum ernsthaft eingreifen und somit konnten die Gäste verdient alle drei Punkte mitnehmen und damit im vierten Spiel den ersten Sieg im Jahr 2025 feiern.

MS