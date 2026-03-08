 2026-03-05T07:49:35.839Z

Ligabericht

SG Obere Lahn schnuppert nach Heimsieg Morgenluft

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Mit einem 4:0-Erfolg verschafft sich die SG Obere Lahn im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf etwas Luft. Primus TSV Caldern und FSV Buchenau feiern Auswärtserfolge +++

Die SG Obere Lahn um Aykut Babayigit (links) setzt sich gegen die SG Wommelshausen/Dernbach und Steffen Ring in Kombach mit 4:0 durch. © Jens Schmidt
Marburg-Biedenkopf. Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat die SG Obere Lahn am Sonntag wichtige Punkte geholt. Gegen die SG Wommelshausen/Dernbach feierte die SG in Kombach ein 4:0. Die SG Versbachtal musste sich trotz großem Kampf Angelburg 1:3 geschlagen geben und der VfL Biedenkopf II musste das Spiel bei Vatanspor mangels Personal kampflos herschenken. Auf Vatanspors zweiten Platz schielt auch der FSV Buchenau. Der holte beim FV Breidenbach II einen 5:2-Sieg. Keine Kompromisse machte Tabellenführer TSV Caldern, der bei der SG Silberg/Eisenhausen II mit einem 7:0-Kantersieg seine Ansprüche auf den Aufstieg unterstrich.

