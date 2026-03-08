Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
SG Obere Lahn schnuppert nach Heimsieg Morgenluft
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Mit einem 4:0-Erfolg verschafft sich die SG Obere Lahn im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf etwas Luft. Primus TSV Caldern und FSV Buchenau feiern Auswärtserfolge +++
Marburg-Biedenkopf. Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat die SG Obere Lahn am Sonntag wichtige Punkte geholt. Gegen die SG Wommelshausen/Dernbach feierte die SG in Kombach ein 4:0. Die SG Versbachtal musste sich trotz großem Kampf Angelburg 1:3 geschlagen geben und der VfL Biedenkopf II musste das Spiel bei Vatanspor mangels Personal kampflos herschenken. Auf Vatanspors zweiten Platz schielt auch der FSV Buchenau. Der holte beim FV Breidenbach II einen 5:2-Sieg. Keine Kompromisse machte Tabellenführer TSV Caldern, der bei der SG Silberg/Eisenhausen II mit einem 7:0-Kantersieg seine Ansprüche auf den Aufstieg unterstrich.