SG Obere Lahn fordert am Mittwoch den FC Angelburg

Marburg-Biedenkopf. Auch in den Fußball-Kreisligen Biedenkopf wird am Mittwoch gespielt. Die SG Obere Lahn will sich in der A-Liga daheim gegen Angelburg weiter von den Abstiegsrängen distanzieren. Der FCA hat nach zwei nicht gewonnenen Spielen eine Kurskorrektur im Sinn. In der B-Liga messen sich mit dem SV Hartenrod II und dem TuSpo Breidenstein zwei Anwärter um den zweiten Platz.