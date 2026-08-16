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Ligabericht
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SG Obere Dill gewinnt einseitiges Dill-Derby in der „KOL“
Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West wird die SG Obere Dill gegen den VfL Fellerdilln der Favoritenrolle gerecht. In einem weiteren Lokalduell geht es deutlich abwechslungsreicher zu +++
Dillenburg/Wetzlar. Drei Samstagsspiele, dreimal vier Tore für den Sieger. In der Kreisoberliga West hat die SG Obere Dill das Dillenburger Fußballkreis-Derby gegen den VfL Fellerdilln souverän mit 4:0 gewonnen. In einem weiteren Duell zweier Teams aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis feierte der SSV Sechshelden beim SSV Medenbach einen 4:3-Auswärtssieg. Die SG Seelbach/Scheld setzte sich derweil mit 4:1 gegen die TSF Heuchelheim II durch.