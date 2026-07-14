 2026-07-13T13:30:28.901Z

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SG Obere Dill feiert tolles Fußballfest mit TSV Steinbach

Teaser JUBILÄUM: +++ Der Fußball-Kreisoberligist hat zum „25.“ einen illustren Testspielgegner zu Gast. Am Ende zählt nicht das Ergebnis für Steinbach, sondern das Erlebnis bei der SG Obere Dill +++

von Redaktion · Heute, 19:14 Uhr · 0 Leser
Fußball-Fest in Offdilln: Zum Jubiläumsspiel der SG Obere Dill gegen den TSV Steinbach Haiger freuen sich 400 Zuschauer über das Dagebotene auf und rund um den Rasen. © Björn Franz
Fußball-Fest in Offdilln: Zum Jubiläumsspiel der SG Obere Dill gegen den TSV Steinbach Haiger freuen sich 400 Zuschauer über das Dagebotene auf und rund um den Rasen. © Björn Franz

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Haiger-Offdilln. Das Ergebnis war am Ende deutlich, doch die Zufriedenheit bei der SG Obere Dill überwog. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Spielgemeinschaft aus SSV Dillbrecht und SSC Offdilln empfing der amtierende Meister der Fußball-A-Liga Dillenburg am Freitagabend den Regionalligisten TSV Steinbach Haiger. Vor rund 400 Zuschauern setzte sich der Favorit mit 9:1 durch. Gerade in der ersten Hälfte hielt die SGOD jedoch gut dagegen. „Es war wirklich ein gelungener Tag. Das Ergebnis war zweitrangig, wir haben uns vor allem in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut verkauft“, bilanzierte SGOD-Spielertrainer Marvin Hartmann. Zur Pause führte der Favorit lediglich mit 3:1. Auch dass es am Ende nicht zweistellig wurde, wertete Hartmann positiv.

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