SG Obere Dill feiert tolles Fußballfest mit TSV Steinbach

Haiger-Offdilln. Das Ergebnis war am Ende deutlich, doch die Zufriedenheit bei der SG Obere Dill überwog. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Spielgemeinschaft aus SSV Dillbrecht und SSC Offdilln empfing der amtierende Meister der Fußball-A-Liga Dillenburg am Freitagabend den Regionalligisten TSV Steinbach Haiger. Vor rund 400 Zuschauern setzte sich der Favorit mit 9:1 durch. Gerade in der ersten Hälfte hielt die SGOD jedoch gut dagegen. „Es war wirklich ein gelungener Tag. Das Ergebnis war zweitrangig, wir haben uns vor allem in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut verkauft“, bilanzierte SGOD-Spielertrainer Marvin Hartmann. Zur Pause führte der Favorit lediglich mit 3:1. Auch dass es am Ende nicht zweistellig wurde, wertete Hartmann positiv.