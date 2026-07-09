 2026-07-09T07:06:32.265Z

Testspiel

SG Obere Dill feiert mit dem TSV Steinbach Haiger Jubiläum

Teaser JUBILÄUM: +++ Die SG Obere Dill trifft in einem besonderen Spiel auf Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger. Der Spaß steht im Vordergrund, doch die Gastgeber packt der Ehrgeiz +++

von Redaktion · Heute, 12:35 Uhr · 0 Leser
Auch wenn zum 25-jährigen Jubiläum der SG Obere Dill der Spaß im Vordergrund steht: Spielertrainer Marvin Hartmann will auch im Test gegen Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger jubeln. © Jonathan Ortmann
Auch wenn zum 25-jährigen Jubiläum der SG Obere Dill der Spaß im Vordergrund steht: Spielertrainer Marvin Hartmann will auch im Test gegen Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger jubeln. © Jonathan Ortmann

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TSV Steinbach Haiger
SG Obere Dill

Haiger-Offdilln. Knapp 700 Einwohner zählt der Haigerer Stadtteil Offdilln. Ob an diesem Freitagabend tatsächlich das ganze Dorf auf den Beinen sein wird, bleibt abzuwarten. Dass zum 25-jährigen Jubiläum der SG Obere Dill aber 300 bis 400 Zuschauer den Weg auf den Sportplatz finden, davon geht Spielertrainer Marvin Hartmann aus. Kein Wunder: Mit Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger gastiert ab 18 Uhr der klassenhöchste Nachbar auf dem Sportplatz am Siegenweg.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.