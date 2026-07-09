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Testspiel
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SG Obere Dill feiert mit dem TSV Steinbach Haiger Jubiläum
Teaser JUBILÄUM: +++ Die SG Obere Dill trifft in einem besonderen Spiel auf Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger. Der Spaß steht im Vordergrund, doch die Gastgeber packt der Ehrgeiz +++
Haiger-Offdilln. Knapp 700 Einwohner zählt der Haigerer Stadtteil Offdilln. Ob an diesem Freitagabend tatsächlich das ganze Dorf auf den Beinen sein wird, bleibt abzuwarten. Dass zum 25-jährigen Jubiläum der SG Obere Dill aber 300 bis 400 Zuschauer den Weg auf den Sportplatz finden, davon geht Spielertrainer Marvin Hartmann aus. Kein Wunder: Mit Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger gastiert ab 18 Uhr der klassenhöchste Nachbar auf dem Sportplatz am Siegenweg.