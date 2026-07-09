SG Obere Dill feiert mit dem TSV Steinbach Haiger Jubiläum

Auch wenn zum 25-jährigen Jubiläum der SG Obere Dill der Spaß im Vordergrund steht: Spielertrainer Marvin Hartmann will auch im Test gegen Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger jubeln. © Jonathan Ortmann

Haiger-Offdilln. Knapp 700 Einwohner zählt der Haigerer Stadtteil Offdilln. Ob an diesem Freitagabend tatsächlich das ganze Dorf auf den Beinen sein wird, bleibt abzuwarten. Dass zum 25-jährigen Jubiläum der SG Obere Dill aber 300 bis 400 Zuschauer den Weg auf den Sportplatz finden, davon geht Spielertrainer Marvin Hartmann aus. Kein Wunder: Mit Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger gastiert ab 18 Uhr der klassenhöchste Nachbar auf dem Sportplatz am Siegenweg.