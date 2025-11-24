SG Oberdischingen/Ersingen und SG Emerkingen/Ehingen-Süd in Torlaune

SG Oberdischingen/Ersingen – TSV Einsingen 6:1

Die SG Oberdischingen/Ersingen erwischte einen Traumstart. Raphael Schirmer war nicht zu stoppen und schnürte innerhalb von nur 20 Minuten einen beeindruckenden Hattrick (6., 11., 20.). Zwar verkürzte Armin Sassmann in der 23. Minute zum 3:1, doch die SG ließ sich davon kaum beeindrucken. Jonah Ziegler stellte in der 31. Minute den alten Abstand wieder her. Nach der Pause blieb Oberdischingen/Ersingen klar tonangebend: Fabian Guggenberger erhöhte in der 56. Minute auf 5:1, bevor Max Dombrowski in der 65. Minute den 6:1-Endstand herstellte. Eine dominante Vorstellung der Gastgeber.

SG Emerkingen/Ehingen-Süd – TSV Erbach 6:1

Die SG Emerkingen/Ehingen-Süd präsentierte sich in bester Torlaune. Stefan Haiß eröffnete früh in der 10. Minute das Torfestival, gefolgt von Luca Benkendorf (13.). Julian Hauler erhöhte per Foulelfmeter (34.), bevor Jannik Lehmann in der 42. Minute sogar das 4:0 erzielte. In der zweiten Hälfte kam Pech für die Gäste dazu: Ein Eigentor von Manuel Freudenreich (74.) sorgte für das 5:0, ehe erneut Julian Hauler (78.) traf. TSV Erbach gelang in der 90. Minute durch Tim Maier nur noch Ergebniskosmetik.

SG Griesingen – FV Schelklingen-Hausen 2:0

In einer intensiven Begegnung zeigte die SG Griesingen viel Moral – trotz der frühen Gelb-Roten Karte gegen Michael Pfänder in der 28. Minute. Dennoch gelang es Timo Hildenbrand kurz vor der Pause (40.), die Gastgeber in Führung zu bringen. Schelklingen-Hausen drückte im zweiten Durchgang, doch Griesingen verteidigte leidenschaftlich. In der 89. Minute sorgte Peter Gobs per Foulelfmeter für die Entscheidung und belohnte die starke kämpferische Leistung der dezimierten Hausherren.

SV Niederhofen – SSG Ulm 99 II

Das Spiel wurde abgesagt.

SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – RSV Ermingen 0:0

Die Zuschauer sahen ein körperbetontes und eng geführtes Spiel, in dem beide Teams zwar immer wieder gefährlich in die Nähe des gegnerischen Strafraums kamen, letztlich aber an der Präzision im Abschluss scheiterten. Die Defensivreihen standen stabil, besonders die Torhüter präsentierten sich aufmerksam. So blieb es am Ende beim 0:0.

SV Pappelau-Beiningen – SV Ringingen

Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Türkgücü Ehingen – SG Altheim

Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Blaubeuren – SGM Schmiechtal/Alb I

Das Spiel wurde abgesagt.