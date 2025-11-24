 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
– Foto: Karin Kappes

SG Oberdischingen/Ersingen und SG Emerkingen/Ehingen-Süd in Torlaune

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Donau/Iller los?

Verlinkte Inhalte

KL A1 Donau/Iller
KL A2 Donau/Iller
KL A3 Donau/Iller
Altheim
Ringingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SG Oberdischingen/Ersingen – TSV Einsingen 6:1
Die SG Oberdischingen/Ersingen erwischte einen Traumstart. Raphael Schirmer war nicht zu stoppen und schnürte innerhalb von nur 20 Minuten einen beeindruckenden Hattrick (6., 11., 20.). Zwar verkürzte Armin Sassmann in der 23. Minute zum 3:1, doch die SG ließ sich davon kaum beeindrucken. Jonah Ziegler stellte in der 31. Minute den alten Abstand wieder her. Nach der Pause blieb Oberdischingen/Ersingen klar tonangebend: Fabian Guggenberger erhöhte in der 56. Minute auf 5:1, bevor Max Dombrowski in der 65. Minute den 6:1-Endstand herstellte. Eine dominante Vorstellung der Gastgeber.

SG Emerkingen/Ehingen-Süd – TSV Erbach 6:1
Die SG Emerkingen/Ehingen-Süd präsentierte sich in bester Torlaune. Stefan Haiß eröffnete früh in der 10. Minute das Torfestival, gefolgt von Luca Benkendorf (13.). Julian Hauler erhöhte per Foulelfmeter (34.), bevor Jannik Lehmann in der 42. Minute sogar das 4:0 erzielte. In der zweiten Hälfte kam Pech für die Gäste dazu: Ein Eigentor von Manuel Freudenreich (74.) sorgte für das 5:0, ehe erneut Julian Hauler (78.) traf. TSV Erbach gelang in der 90. Minute durch Tim Maier nur noch Ergebniskosmetik.

SG Griesingen – FV Schelklingen-Hausen 2:0
In einer intensiven Begegnung zeigte die SG Griesingen viel Moral – trotz der frühen Gelb-Roten Karte gegen Michael Pfänder in der 28. Minute. Dennoch gelang es Timo Hildenbrand kurz vor der Pause (40.), die Gastgeber in Führung zu bringen. Schelklingen-Hausen drückte im zweiten Durchgang, doch Griesingen verteidigte leidenschaftlich. In der 89. Minute sorgte Peter Gobs per Foulelfmeter für die Entscheidung und belohnte die starke kämpferische Leistung der dezimierten Hausherren.

SV Niederhofen – SSG Ulm 99 II
Das Spiel wurde abgesagt.

SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – RSV Ermingen 0:0
Die Zuschauer sahen ein körperbetontes und eng geführtes Spiel, in dem beide Teams zwar immer wieder gefährlich in die Nähe des gegnerischen Strafraums kamen, letztlich aber an der Präzision im Abschluss scheiterten. Die Defensivreihen standen stabil, besonders die Torhüter präsentierten sich aufmerksam. So blieb es am Ende beim 0:0.

SV Pappelau-Beiningen – SV Ringingen
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Türkgücü Ehingen – SG Altheim
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Blaubeuren – SGM Schmiechtal/Alb I
Das Spiel wurde abgesagt.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

SV Lonsee – SV Weidenstetten
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Berghülen – TSG Söflingen
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Bernstadt – SV Oberelchingen 0:1
In einer engen und kampfbetonten Begegnung setzte sich der SV Oberelchingen knapp durch. Ein früher Treffer von Dennis Oppold in der 16. Minute entschied das Spiel. Bernstadt mühte sich über 90 Minuten, fand aber kaum Lösungen gegen die gut sortierte Defensive der Gäste. Oberelchingen verteidigte leidenschaftlich und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

TSV Pfuhl – TSV Bermaringen
Das Spiel wurde abgesagt.

SV Fortuna Ballendorf – SV Thalfingen 0:1
Der SV Thalfingen erwischte einen perfekten Start: Nelson Waffo traf bereits in der 5. Minute und legte damit die Grundlage für einen hart erkämpften Auswärtssieg. Ballendorf stemmte sich im Verlauf der Partie zunehmend gegen die drohende Niederlage, kam aber gegen die stabile Thalfinger Defensive nicht zum Ausgleich.

TSV Westerstetten – SGM Albeck/Göttingen 0:0
Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und lieferten sich ein intensives Duell. Chancen gab es auf beiden Seiten, doch sowohl Westerstetten als auch die SGM Albeck/Göttingen scheiterten mehrfach. Am Ende stand ein 0:0.

SGM FKV/TSV Neu-Ulm II – FC Neenstetten
Das Spiel wurde abgesagt.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

TSF Ludwigsfeld – SF Illerrieden 0:1
In einer sehr ausgeglichenen Partie entschied ein einziges Tor. Komakan Coulibaly traf in der 73. Minute und sicherte den Gästen aus Illerrieden einen wichtigen Auswärtssieg. Ludwigsfeld versuchte in der Schlussphase alles, kam aber gegen die kompakte Defensive der Sportfreunde nicht mehr durch.

FV Altenstadt – TSV Regglisweiler 0:0
Beide Teams lieferten sich ein enges, körperbetontes Spiel, in dem die Defensivreihen klar dominierten. Am Ende blieb es torlos.

SC Staig II – SV Esperia Italia Neu-Ulm 1:2
Der SV Esperia Italia startete stark und lag durch Ismail Cini (20.) und Leon Hofmann (27.) früh mit 2:0 vorne. Staig II kämpfte sich in der zweiten Halbzeit zurück ins Spiel, verpasste jedoch durch einen verschossenen Foulelfmeter von Robin Häußler in der 73. Minute den Anschluss. Erst in der Nachspielzeit gelang Häußler das 1:2 (90.+3), doch für mehr reichte es nicht.

TSV Holzheim – SG TSV Buch/Obenhausen II 1:2
Ein intensives Spiel, das früh Fahrt aufnahm: Patrick Sailer brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung, doch Paul Stadler glich nur neun Minuten später aus. Nach der Pause blieb die Partie offen, bis Tim Schrapp in der 63. Minute zuschlug und den Gästen den Sieg sicherte. Holzheim drängte auf den Ausgleich, doch die Defensive der SG hielt stand.

SV Oberroth – FC Silheim 4:0
Der SV Oberroth zeigte eine souveräne Leistung und nutzte seine Chancen eiskalt. Elias Konrad traf doppelt (28., 31.) und stellte früh die Weichen. In der zweiten Hälfte erhöhten Rene Lichtblau (79.) und Jannik Baur (90.) auf 4:0. Silheim fand keinen Weg zurück ins Spiel und musste sich klar geschlagen geben.

SV Tiefenbach 1920 – FV Gerlenhofen 1:3
Gerlenhofen erwischte einen Traumstart: Schon nach zwei Minuten traf Julian Fent, der später in der 50. Minute seinen Doppelpack schnürte. Ein Eigentor von Dominik Hiller (67.) erhöhte auf 3:0. Tiefenbach kam erst spät durch einen Foulelfmeter von Alem Dzogovic (84.) auf die Anzeigetafel. Die Gäste mussten ab der 59. Minute nach Gelb-Rot für Patrick Hübsch in Unterzahl spielen, brachten den Vorsprung aber über die Zeit.

SGM Ingstetten/Schießen – SV Beuren 2:1
Die Zuschauer sahen eine lebhafte Anfangsphase: Johannes Maurer brachte Beuren in der 24. Minute in Führung, doch die Gastgeber drehten die Partie innerhalb weniger Minuten. Patrick Bodie (32.) und Fabian Span (36.) trafen zum 2:1. Danach blieb das Spiel umkämpft, doch die SGM verteidigte den Vorsprung.

FV Weißenhorn – FV Bellenberg 3:2
Weißenhorn legte blitzschnell vor: Fahrudin Dzehverovic (16.) und Ilir Tupella (19.) stellten auf 2:0. Bellenberg kämpfte sich zurück, verkürzte durch Robin Horlacher (58.) und blieb trotz Gelb-Rot für Lenni Stifter (74.) gefährlich. Florin Teclean erhöhte in der 80. Minute auf 3:1, bevor Noah Ott (87.) noch einmal Spannung aufbrachte.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Aufrufe: 024.11.2025, 19:30 Uhr
redAutor