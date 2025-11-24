SG Oberdischingen/Ersingen und SG Emerkingen/Ehingen-Süd in Torlaune

Kreisliga A3:
TSF Ludwigsfeld – SF Illerrieden 0:1
In einer sehr ausgeglichenen Partie entschied ein einziges Tor. Komakan Coulibaly traf in der 73. Minute und sicherte den Gästen aus Illerrieden einen wichtigen Auswärtssieg. Ludwigsfeld versuchte in der Schlussphase alles, kam aber gegen die kompakte Defensive der Sportfreunde nicht mehr durch.
FV Altenstadt – TSV Regglisweiler 0:0
Beide Teams lieferten sich ein enges, körperbetontes Spiel, in dem die Defensivreihen klar dominierten. Am Ende blieb es torlos.
SC Staig II – SV Esperia Italia Neu-Ulm 1:2
Der SV Esperia Italia startete stark und lag durch Ismail Cini (20.) und Leon Hofmann (27.) früh mit 2:0 vorne. Staig II kämpfte sich in der zweiten Halbzeit zurück ins Spiel, verpasste jedoch durch einen verschossenen Foulelfmeter von Robin Häußler in der 73. Minute den Anschluss. Erst in der Nachspielzeit gelang Häußler das 1:2 (90.+3), doch für mehr reichte es nicht.
TSV Holzheim – SG TSV Buch/Obenhausen II 1:2
Ein intensives Spiel, das früh Fahrt aufnahm: Patrick Sailer brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung, doch Paul Stadler glich nur neun Minuten später aus. Nach der Pause blieb die Partie offen, bis Tim Schrapp in der 63. Minute zuschlug und den Gästen den Sieg sicherte. Holzheim drängte auf den Ausgleich, doch die Defensive der SG hielt stand.
SV Oberroth – FC Silheim 4:0
Der SV Oberroth zeigte eine souveräne Leistung und nutzte seine Chancen eiskalt. Elias Konrad traf doppelt (28., 31.) und stellte früh die Weichen. In der zweiten Hälfte erhöhten Rene Lichtblau (79.) und Jannik Baur (90.) auf 4:0. Silheim fand keinen Weg zurück ins Spiel und musste sich klar geschlagen geben.
SV Tiefenbach 1920 – FV Gerlenhofen 1:3
Gerlenhofen erwischte einen Traumstart: Schon nach zwei Minuten traf Julian Fent, der später in der 50. Minute seinen Doppelpack schnürte. Ein Eigentor von Dominik Hiller (67.) erhöhte auf 3:0. Tiefenbach kam erst spät durch einen Foulelfmeter von Alem Dzogovic (84.) auf die Anzeigetafel. Die Gäste mussten ab der 59. Minute nach Gelb-Rot für Patrick Hübsch in Unterzahl spielen, brachten den Vorsprung aber über die Zeit.
SGM Ingstetten/Schießen – SV Beuren 2:1
Die Zuschauer sahen eine lebhafte Anfangsphase: Johannes Maurer brachte Beuren in der 24. Minute in Führung, doch die Gastgeber drehten die Partie innerhalb weniger Minuten. Patrick Bodie (32.) und Fabian Span (36.) trafen zum 2:1. Danach blieb das Spiel umkämpft, doch die SGM verteidigte den Vorsprung.
FV Weißenhorn – FV Bellenberg 3:2
Weißenhorn legte blitzschnell vor: Fahrudin Dzehverovic (16.) und Ilir Tupella (19.) stellten auf 2:0. Bellenberg kämpfte sich zurück, verkürzte durch Robin Horlacher (58.) und blieb trotz Gelb-Rot für Lenni Stifter (74.) gefährlich. Florin Teclean erhöhte in der 80. Minute auf 3:1, bevor Noah Ott (87.) noch einmal Spannung aufbrachte.