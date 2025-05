SG Oberbiel verliert Abstiegsduell – und bleibt doch drin

Wetzlar/Dillenburg. In der Fußball-Kreisoberliga West mussten am finalen Spieltag noch zwei offene Fragen geklärt werden. Zum einen, wer als Tabellenzweiter noch die Chance erhält, per Relegation Meister SG Naunheim/Niedergirmes in die Gruppenliga zu folgen. Geworden ist es letztlich der SSV Sechshelden, der gegen die damit abgestiegene SG Dietzhölztal nichts mehr anbrennen ließ (10:0), weshalb der 3:1-Auswärtserfolg des Dritten RSV Büblingshausen beim SSV Allendorf nicht mehr für einen Plätzetausch sorgte.

Sehr viele Augen richteten sich aber auch noch auf das Abstiegsduell zwischen der SG Ehringshausen/Dillheim und der SG Oberbiel, das mit einem 2:1-Heimsieg endete. Damit verteidigten die Oberbieler aber ihren 14. Rang, der für den direkten Klassenerhalt reichte, weil kein Gruppenliga-Absteiger von der West-Staffel der „KOL“ aufgenommen werden muss. Die SGED geht nun in die Relegationsrunde gegen die Zweiten der A-Ligen in den Fußballkreisen Wetzlar und Dillenburg.