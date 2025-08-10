Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SG Oberbiel II fühlt sich wie in einem falschen Film
Teaser KLB WETZLAR: +++ Der Fußball-B-Ligist zeigt gegen Burgsolms III keine schlechte Partie, steht aber mit leeren Händen da. Dramatisch geht es bei der SG Nauborn/Laufdorf zu – aus mehreren Gründen +++
Wetzlar . Der SC Waldgirmes III hat die Tabellenführung in der Fußball-B-Liga mit einem souveränen 4:0-Sieg bei Aufsteiger Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen verteidigt. Dahinter ist am zweiten Spieltag mit dem starken Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal (6:0 in Dornholzhausen), dem Vorjahreszweiten SG Nauborn/Laufdorf (3:2 gegen Rot-Weiß Wetzlar) und Spartak Wetzlar (2:1 gegen Naunheim/Niedergirmes II) ein Quartett noch ohne Punktverlust.