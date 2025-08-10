 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Lassen sich feiern nach dem Sieg gegen die SG Oberbiel II in der Fußball-B-Liga Wetzlar: Tim Sattler (l.) und Felix Becker vom FC Burgsolms III. © Isabel Althof
SG Oberbiel II fühlt sich wie in einem falschen Film

Teaser KLB WETZLAR: +++ Der Fußball-B-Ligist zeigt gegen Burgsolms III keine schlechte Partie, steht aber mit leeren Händen da. Dramatisch geht es bei der SG Nauborn/Laufdorf zu – aus mehreren Gründen +++

Wetzlar . Der SC Waldgirmes III hat die Tabellenführung in der Fußball-B-Liga mit einem souveränen 4:0-Sieg bei Aufsteiger Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen verteidigt. Dahinter ist am zweiten Spieltag mit dem starken Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal (6:0 in Dornholzhausen), dem Vorjahreszweiten SG Nauborn/Laufdorf (3:2 gegen Rot-Weiß Wetzlar) und Spartak Wetzlar (2:1 gegen Naunheim/Niedergirmes II) ein Quartett noch ohne Punktverlust.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

