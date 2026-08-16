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Ligabericht
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SG Oberbiel hat am Heuerberg noch nichts liegenlassen
Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Fußball-A-Liga Wetzlar bleibt Absteiger SG Oberbiel zu Hause verlustpunktfrei. Ein anderer Neuling erhält einen ersten Dämpfer, die SG Eintracht Wetzlar dreht ihr Spiel +++
Wetzlar. In der Wetzlarer Fußball-A-Liga hat die SpVgg. Lemp den FC Schöffengrund gestoppt, Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal blieb weiter makellos und Eintracht Wetzlar drehte die Partie in Blasbach spät. Absteiger SG Oberbiel feierte derweil mit dem 2:0 gegen Kölschhausen den zweiten Sieg in der neuen Spielklasse.