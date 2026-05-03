SG Oberbiel feiert Sensationssieg gegen FSV Braunfels

Im Fußball-Kreisoberliga-Duell zwischen Deniz Günes (h.) von der SG Oberbiel und Ismail Besun vom FSV Braunfels geht es um jeden Zentimeter. © Isabel Althof

Wetzlar. Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisoberliga West hat die SG Oberbiel fast schon eine Sensation perfekt gemacht. Gegen den designierten Aufsteiger in die Gruppenliga, den FSV Braunfels, feierten die Gastgeber einen umjubelten Dreier. Damit zogen die Oberbieler von den Punkten her gleich mit der Reserve des FC Burgsolms, die zu Hause klar Beilstein unterlag. Einen wichtigen Sieg im Kampf um den Aufstieg feierte der FC Amedspor Wetzlar im Heimspiel gegen den SSV Sechshelden. Damit bahnt sich zwischen der Mannschaft von Spielertrainer Ahmet Marankoz und dem RSV Büblingshausen ein extrem spannendes Saisonfinale an.