SG Oberbaldingen/Öfingen triumphiert beim Baarpokal in Trossingen

Frühe Entscheidungen in der Vorrunde

Schon in der Gruppenphase hatte sich die SG Oberbaldingen/Öfingen als einer der Favoriten herauskristallisiert. In der Gruppe II feierte das Team einen knappen 2:1-Erfolg gegen den SV Seitingen-Oberflacht, musste sich jedoch am zweiten Spieltag dem späteren Finalgegner Spvgg 06 Trossingen II mit 1:2 geschlagen geben. Dennoch reichten drei Punkte und ein ausgeglichenes Torverhältnis zum Einzug ins Halbfinale. Die Gastgeber standen mit sechs Punkten und 4:1 Toren an der Spitze.