SG Oberbaldingen/Öfingen realisiert den Aufstieg

Die Fans der SG Oberbaldingen/Öfingen feierten am Mittwochabend den Aufstieg in die Kreisliga A. – Foto: Heinz Wittmann

Keine Tore und dennoch großer Jubel: Mit einem 0:0 gegen den SSC Donaueschingen im zweiten Relegationsspiel schafft die SG Oberbaldingen/Öfingen den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga-A.

Die SG Oberbaldingen/Öfingen und der SSC Donaueschingen trennten sich im Relegationsspiel 0:0. Der SG Oberbaldingen genügte am Mittwochabend das torlose Remis zur direkten Rückkehr in die Kreisliga A. Die Kicker aus Oberbaldingen und Öfingen hatten sich durch ihren 3:0-Sieg am vergangenen Wochenende beim FV Tennenbronn II bereits eine sehr gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen gesichert. Den Vizemeister der Kreisliga B, Staffel zwei, reichte nun ein Unentschieden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.