SG Oberau/Farchant verpasst sicheren Klassenerhalt – Lorenz sieht dafür zwei Gründe Etwas Kritik und ein Riesenkompliment

Lorenz – ein Mann der klaren Worte. So schafften es die Oberauer nicht, die vielen Chancen zu nutzen – und das, obwohl die robusten Eglfinger „maustot“ waren. Individuelle Fehler führten zum 0:2, das eine Tor von Sebastian Korthals reichte nicht.

Mit einem Sieg hätte sich die SG den Platz in der Aufstiegsrunde und damit den Klassenerhalt gesichert. Hat sie nicht getan, was den Trainer „etwas niedergeschlagen“ zurücklässt. Zugleich aber erinnert er sich, die Mannschaft und alle Anhänger daran, wo das Team herkommt. Erst über die Relegation schaffte sie den Klassenerhalt in einer „echt beschissenen Saison“. Die Spielzeit bisher sei also schon ein Gewinn. „Ein Riesenkompliment an die Jungs, wie sie sich rehabilitiert haben.“ Jetzt aber, wo es so gut läuft, will die SG mehr: die Top drei. Dafür muss sie gegen den Tabellenletzten Söchering gewinnen. (kat)

SG Oberau/Farchant – ASV Eglfing 1:2 (0:2)

SG: Ostler – Colorio, Leischer, Fischer, S. Korthals, D. Korthals, Hocker, Groll, Wackerle, Wagner, Lössl. – Eingewechselt: Bäuerle, Hatzl. – Schiedsrichter: Simon Krystkowiak (TSV Peißenberg). – Zuschauer: 100. – Tore: 1:0 (16.) Hutter, 0:2 (45.+1) Ertl, 1:2 (58.) S. Korthals. – Gelbe Karten: Wagner, Hocker – Fettal, Bach, Miller, Schmitt.