SG Oberau/Farchant verliert Kellerduell in Eurasburg – Dilemma in der Offensive

Durch die Niederlage rutscht die SG Oberau/Farchant auf den vorletzten Platz ab. – Foto: Oliver Rabuser

29 Gegentore in 16 Partien, das ist gar keine so schlechte Quote. Auch ligaweit nicht, gar der Tabellenzweite hat schon 28 kassiert. Die Defensive ist aber auch nicht das Problem der SG Oberau/Farchant. Es ist die Offensive mit mageren 20 Treffern – schlechtester Wert der Fußball-Kreisklasse 3. Den teilen sich die Oberauer und Farchanter mit dem Team, bei dem sie jetzt 0:1 verloren haben, dem SV Eurasburg-Beuerberg.

Das Dilemma ging schon wieder weit im Vorfeld der Partie los. Fünf Stammkräfte sollte Jan Tischer kompensieren, die aber einfach nicht zu kompensieren sind. „Funktioniert nicht“, klagt der Coach. Vor allem nicht, wenn die Spieler in der Breite nicht Fußball priorisieren, seltener zum Training erscheinen und deshalb in puncto Fitness hinterherhecheln. Obendrein musste Tischer dadurch die Offensive weiter schwächen. Der Coach beorderte Sebastian Korthals – thront gemeinsam mit Simon Groll an der Spitze der mannschaftsinternen Torjägerliste (5) – in die Defensive.