Nichts zu holen gab es für die SG Farchant/Oberau gegen den SC Pöcking. (Archivfoto) – Foto: Lina Bobka

Entsprechend urteilt Tischer: „Wir haben alles vermissen lassen – Zweikampfführung, Wille, Laufbereitschaft.“ Die Liste ging noch länger. Ins Spiel kamen die Gastgeber zu keinem Zeitpunkt, dabei waren sie mit 1:0 in Führung gegangen. Der Treffer von Simon Groll in Minute 15 sei ihnen aber geschenkt worden. Nein, Tischer ließ kein gutes Haar an dieser Darbietung seiner Mannschaft.

Jan Tischer ist ratlos. Der Coach versteht einfach nicht, wie es zu so einem schnellen Wandel kommen kann. Zuletzt hatte seine SG Oberau / Farchant den besten Auftritt in seiner Amtszeit geboten. Beim 4:1-Erfolg über Raisting II sei jeder Spieler für den anderen da gewesen, bei so einer Leistung müsse man sich keine Abstiegssorgen machen. Bei so einem Auftritt wie am Sonntag daheim gegen den SC Pöcking allerdings sehr wohl. Mit 1:4 unterlag die Spielgemeinschaft dem vorherigen Schlusslicht der Fußball-Kreisklasse.

SG-Coach Tischer hadert mit der gesamten Mannschaft der SG Oberau/Farchant

„Florian Leischer stand komplett neben seinen Schuhen.“ Doch der war nur ein Beispiel von vielen. Tischer hätte jeden der 15 eingesetzten Spieler nennen können. Keiner war bei hundert Prozent, keiner kam für die Elf der Woche des Tagblatts infrage. Überdies stieß ihm sauer auf, wie seine Akteure untereinander kommuniziert haben. Alles sei negativ kommentiert worden.

Da er weiß, dass es sein Team besser kann, kommt er zu dem Schluss: „Diese Partie wurde in den Köpfen meiner Spieler verloren.“ Auf dem Platz stellte sich das folgendermaßen dar: Ein unnötiges Foul und beim folgenden Freistoß patzte Keeper Felix Schubert – 1:1. Der Balltreibende wird nur begleitet, der Torschütze nicht eng genug gedeckt – 1:2. Beide Treffer fielen binnen zwei Minuten. In der Halbzeitpause polterte Tischer nochmals kräftig, doch die Kabinenansprache war letztlich verschwendete Energie. Seine SG schluckte noch zwei weitere Gegentore und findet sich nach 18 von 28 Spieltagen auf dem vorletzten Rang wieder.