SG Oberau/Farchant verlässt Tabellenkeller nach Doppelsieg binnen vier Tagen

Mit zwei Siegen gegen Pöcking und Eurasburg findet die SG neuen Mut und schiebt sich in der Kreisklasse ins Tabellenmittelfeld.
Vor einer Woche sah es zappenduster aus im Reich der Oberauer und Farchanter Fußballer. Aber mit zwei Siegen in vier Tagen haben sie sich selbst ein Licht im Tabellenkeller der Kreisklasse angeknipst. „War gut fürs Selbstvertrauen“, hielt Trainer Jan Tischer fest. Ein bisschen fühlten sich Ergebnisse und Spiele wie Versöhnung an. Locker drei Partien hat Tischer im Kopf, in denen die SG-Kicker ähnlich gute Auftritte zeigten, aber ohne jeglichen Punkt abreisten. Nun jedoch ließen die Oberauer und Farchanter auf den 2:0-Erfolg in Pöcking am Donnerstag einen 1:0-Erfolg über Eurasburg am Sonntag folgen.
Die knappen Ergebnisse einmal außen vorgelassen: Kaum ähnelten sich darüber hinaus die zwei Vergleiche. Alleine die taktische Seite ließ sich nicht vergleichen. Tischer wusste: „Mit Fußball hatte das auf dem Platz oftmals wenig zu tun.“ Auf dem Pöckinger Kunstrasen versprangen Bälle en masse mit unkalkulierbaren Flugkurven. Das gewählte Mittel des Coaches: Die SG-Spieler setzten ihre Gegner früh unter Druck, erzwangen Fehler. Positiver Nebeneffekt: Pöcking kam kaum vor den Kasten. Eine ansehnliche Kombination mit mehreren Doppelpässen (letzte Station: Michael Scharpf) sowie ein direkter Eckball von Dominik Korthals sicherten den Dreier.
In Spiel zwei traf die SG auf einen ganz anderen Gegner. Eurasburg beeindruckte mit Ballsicherheit, guter Technik und Spielidee. „Klar besser als wir – bis 20 Meter vor unserem Tor“, erklärte der Coach ehrlich. Auch in Sachen Zweikampfverhalten machten die Gäste einiges richtig. „Viel, viel galliger“, sagte Tischer. In der Pause wechselte er von Dreier- auf Viererkette, stimmte seine Mannen bestens ein, und auf einmal bog Oberau/Farchant die Partie in die entgegengesetzte Richtung.
Die Chancen nahmen zu, für das Siegtor brauchte es aber doch eine einigermaßen kuriose Szene. Marcus Wagner signalisierte, dass er zwingend einen Wechsel brauche, Tischer schrie: „Hau den Ball rein.“ Wagners Flanke segelte „butterweich“ auf den Kopf von Dominik Korthals im Strafraum, den kleinsten Spieler auf dem Feld. Das reichte, weil die Defensive dicht hielt, was vor allem an einem Mann lag: Dominik Schubert legte zwei überragende Partien hin. „Da hast du gesehen, dass der Fußball spielen kann“, schwärmte sein Coach. Als großer Staubsauger der Abwehr sorgte er dafür, dass die SG ohne Gegentor bleibt und in der Tabelle nun wieder mittendrin hängt.