SG Oberau/Farchant verlässt Tabellenkeller nach Doppelsieg binnen vier Tagen

Vor einer Woche sah es zappenduster aus im Reich der Oberauer und Farchanter Fußballer. Aber mit zwei Siegen in vier Tagen haben sie sich selbst ein Licht im Tabellenkeller der Kreisklasse angeknipst. „War gut fürs Selbstvertrauen“, hielt Trainer Jan Tischer fest. Ein bisschen fühlten sich Ergebnisse und Spiele wie Versöhnung an. Locker drei Partien hat Tischer im Kopf, in denen die SG-Kicker ähnlich gute Auftritte zeigten, aber ohne jeglichen Punkt abreisten. Nun jedoch ließen die Oberauer und Farchanter auf den 2:0-Erfolg in Pöcking am Donnerstag einen 1:0-Erfolg über Eurasburg am Sonntag folgen.

Die knappen Ergebnisse einmal außen vorgelassen: Kaum ähnelten sich darüber hinaus die zwei Vergleiche. Alleine die taktische Seite ließ sich nicht vergleichen. Tischer wusste: „Mit Fußball hatte das auf dem Platz oftmals wenig zu tun.“ Auf dem Pöckinger Kunstrasen versprangen Bälle en masse mit unkalkulierbaren Flugkurven. Das gewählte Mittel des Coaches: Die SG-Spieler setzten ihre Gegner früh unter Druck, erzwangen Fehler. Positiver Nebeneffekt: Pöcking kam kaum vor den Kasten. Eine ansehnliche Kombination mit mehreren Doppelpässen (letzte Station: Michael Scharpf) sowie ein direkter Eckball von Dominik Korthals sicherten den Dreier.