SG Oberau/Farchant siegt gegen Uffing – Trainer Graf feuert gegen Zuschauer

Nach dem 3:2 eskaliert die Stimmung zwischen Fans und SVU-Coach. Die Häme der Oberauer Zuschauer sorgt für heftige Reaktionen.
Es war kein Tag, um Freundschaften zu schließen. Die Uffinger Fußballer, die ohnehin schon ihren Frust herunterzuschlucken hatten, bekamen auch noch eine Portion Häme überreicht. Die Zuschauer in Oberau frotzelten frech in Richtung des Top-Teams „Ihr seid nur ein Punktelieferant.“ Das kam bei Sebastian Graf und seinen Mannen überhaupt nicht gut an. Der Trainer wollte das nicht auf sich sitzen lassen und feuerte zurück. „Da wäre ich mal ganz still“, sagte er und zielt damit auf die Art und Weise ab, wie der 3:2-Sieg der SG Oberau/Farchant zustande kam. „Fußballerisch nichts“ sah er beim Gegner, hielt fest: „So ein Spiel verlierst du nur zwei von zehn Mal.“
Ja, es war mächtig Stimmung drin in diesem Landkreis-Duell. Auch weil alle Zutaten für ein Spiel dieser Art paratlagen. Ein Schiedsrichter mit streitbaren Pfiffen, ein Spitzenteam in der Krise, ein Kellerkind im Aufschwung und viele Aufreger auf dem Platz. Jan Tischer sparte die Emotionen aus, gestattete sich nur eine kleine Spitze in Richtung Uffing. „Spielerisch bringen die auch nichts auf die Kette“, merkte der SG-Coach an. Der Unterschied an diesem Tag war ohnehin an anderer Stelle zu verorten. Die entscheidenden Momente samt individueller Glanzlichter fand man aufseiten der Gastgeber.
Beim Stand von 1:2 zehn Minuten vor Schluss löste sich Tischer von allen Konventionen. „Tod oder ein Punkt – alles andere ist scheißegal“, sagt er sich und seinen Fußballern. Der Coach stellte abermals um auf Dreierkette, brachte Matthias Bär als zweiten Stürmer und beorderte alle nach vorne. Und Bär erhob sich bei einer Ecke aus der Traube, thronte im Luftraum wie ein Adler über allen anderen, köpfte ein. Beim Siegtreffer von Simon Groll zauberte dann Dominik Korthals, nahm erst einen halbscharigen Ball gekonnt an und wandelte ihn in ein traumhaftes Zuspiel um. „Respekt, wie die Jungs zurückgekommen sind“, lobt Tischer. Die gute Stimmung vom Abschlusstraining habe sich direkt übertragen.
Freilich ließ der Trainer auch den Gegner und seine starken Aktionen nicht außen vor. Praktisch jedes Mal, wenn Uffing gezielt über außen attackierte, schwamm die SG-Abwehr. „Brutale Probleme“, sah Tischer bei seinen Leuten, auch die Umstellung auf Viererkette in der Pause half nichts. Nur: Uffing habe das viel zu wenig ausgenutzt. Aus Sicht von Sebastian Graf und dem SVU gab’s an diesem Nachmittag nur Frustrierendes zu kosten. Vom Schiri, der jegliche Kommunikation unterband, über einen Gegner, der „jeden Ball nach vorne schweißt“, bis zum eigenen Unvermögen vor dem Tor: „Mir fällt nichts mehr ein, was ich erzählen kann. Da reichen zwei Aktionen, du verlierst wieder und weißt nicht, warum.“ Losgelöst von allen Emotionen sah er ein deutlich besser aufgelegtes Team mit ordentlicher Leistung, guter Reaktion auf einen Rückstand (von 0:1 auf 2:1), aber Schwächen im Abschluss. Alleine zweimal parierte SG-Torwart Felix Schubert glänzend. Die wilde Schlussphase fügte sich dann ins Bild der jüngsten Wochen ein: Uffings vierte Pleite in Serie.