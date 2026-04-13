SG Oberau/Farchant siegt gegen Uffing – Trainer Graf feuert gegen Zuschauer Derby von Andreas Mayr · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Das 1:0: Michael Scharpf (graues Trikot) köpft den Ball vorbei an Uffings Keeper Joshua Eibl ins Tor. – Foto: Mamuel WEITER

Nach dem 3:2 eskaliert die Stimmung zwischen Fans und SVU-Coach. Die Häme der Oberauer Zuschauer sorgt für heftige Reaktionen.

Es war kein Tag, um Freundschaften zu schließen. Die Uffinger Fußballer, die ohnehin schon ihren Frust herunterzuschlucken hatten, bekamen auch noch eine Portion Häme überreicht. Die Zuschauer in Oberau frotzelten frech in Richtung des Top-Teams „Ihr seid nur ein Punktelieferant.“ Das kam bei Sebastian Graf und seinen Mannen überhaupt nicht gut an. Der Trainer wollte das nicht auf sich sitzen lassen und feuerte zurück. „Da wäre ich mal ganz still“, sagte er und zielt damit auf die Art und Weise ab, wie der 3:2-Sieg der SG Oberau/Farchant zustande kam. „Fußballerisch nichts“ sah er beim Gegner, hielt fest: „So ein Spiel verlierst du nur zwei von zehn Mal.“ Ja, es war mächtig Stimmung drin in diesem Landkreis-Duell. Auch weil alle Zutaten für ein Spiel dieser Art paratlagen. Ein Schiedsrichter mit streitbaren Pfiffen, ein Spitzenteam in der Krise, ein Kellerkind im Aufschwung und viele Aufreger auf dem Platz. Jan Tischer sparte die Emotionen aus, gestattete sich nur eine kleine Spitze in Richtung Uffing. „Spielerisch bringen die auch nichts auf die Kette“, merkte der SG-Coach an. Der Unterschied an diesem Tag war ohnehin an anderer Stelle zu verorten. Die entscheidenden Momente samt individueller Glanzlichter fand man aufseiten der Gastgeber.