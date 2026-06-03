SG Oberau/Farchant peilt direkten Wiederaufstieg an: „A-Klasse maximal ein Jahr“ Mannschaft hielt Trainer vom Rücktritt ab von Oliver Rabuser · Heute, 09:18 Uhr · 0 Leser

Die Zeit in der Kreisklasse ist für Jan Tischer und seine Oberauer und Farchanter abgelaufen. – Foto: Oliver Rabuser

Die SG Oberau/Farchant ist in die A-Klasse abgestiegen. Trainer Tischer hatte im März hingeworfen, doch die Mannschaft holte ihn am selben Tag zurück.

Lustig ist ein Abstieg nie. Doch bei der SG Oberau/Farchant haben die Fahrstuhlbewegungen zwischen Kreis- und A-Klasse inzwischen eine gewisse Tradition. So musste Christoph Fischer kurz überlegen, wie oft es ihn als Aktiven in Oberau schon rauf und heruntergeschwappt hat. Zunächst zeigte er mit der Hand eine Vier an, ehe er lächelnd und unter der Korrektur von Florian Brück einen Finger wieder einfuhr. „Einmal mache ich aber noch“, fügte der Routinier an. Soll heißen: Die Spielgemeinschaft möchte schnellstmöglich wieder eine Etage hinaufklettern. Das deckt sich mit der Intention von Jan Tischer. Der 48-Jährige hängt trotz des enttäuschenden Endes ein weiteres Jahr am Gießenbach und an der Föhrenheide dran. Mit klarer Botschaft: „A-Klasse maximal ein Jahr.“ Zugesagt hat Tischer den Verantwortlichen bereits im Trainingslager nach der Winterpause. Doch Ende März sah plötzlich alles nach einer frustrierten Kehrtwende aus. Gerade hatte der Aufsteiger mit 1:4 gegen den SC Pöcking verloren, da warf Tischer hin. Allerdings nur für wenige Stunden. „Da war ich für mich selbst überfordert“, erklärte der Coach angesichts einer „Bomben-Leistung gegen Raisting und einer völlig ausgewechselten Mannschaft eine Woche später“. Doch die Mannschaft akzeptierte seine Reflexhandlung nicht, nahm ihn ins Gebet und holte ihn umgehend an seinen Arbeitsplatz zurück. „Die Jungs haben mir gesagt, dass das ein Schmarrn ist.“ Das sieht inzwischen auch Tischer so. „War mein Fehler, ich hätte einfach nach Hause fahren und den Mund nicht aufmachen sollen.“ Aber er ist keiner, der seine Emotionen zurückhält. Er atmet Fußball. Und schlägt eben auch mal über die Stränge.

SG Oberau/Farchant mit wachsender Trainingsbeteiligung und steigendem Niveau Doch dieses Beispiel zeigt: Er hat eine Mannschaft gefunden, die damit umzugehen weiß. In der Folge stiegen die Trainingsbeteiligung und das Leistungsniveau an. Dass ausgerechnet am allerletzten Spieltag alles in sich zusammenfiel, war deshalb umso bitterer. „Wir haben in anderen Spielen viel mehr Leidenschaft gezeigt.“ Gleichwohl kreidet sich Tischer an, dass er im Vorfeld den nötigen Enthusiasmus nicht auf das Team übertragen konnte. Sah einer der Führungsspieler ähnlich. „Nach dem Gegentor war schon ein wenig der Bruch da, danach war es nur noch hektisch, und es wurde nicht mehr mit zwei Ballkontakten gespielt“, bilanziert Dominik Schubert. Man habe „Angst gehabt und zu wenig Eigeninitiative“ gezeigt. So lief die SG dem Ball meist hinterher. Über die gesamte Runde sieht Schubert die Ursachen darin, dass man „vorn ein bisserl zu wenig gemacht“, auf der anderen Seite jedoch „einfache Tore kassiert“ habe. „Das zieht sich durch die ganze Saison.“ Diese fehlende Kontinuität hatte auch sein Trainer immer wieder bemängelt. „Es war zu oft mal gut, mal schlecht“, betont Schubert.