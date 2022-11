SG Oberau/Farchant löst Ticket zur Aufstiegsrunde mit Kantersieg gegen SV Söchering Elgas und Korthals jeweils mit Doppelpack

Den Sonntag verbrachte Julian Ritter natürlich in Eglfing, um sich das ganze Spektakel mit anzusehen. Die Fußballer aus Oberau und Farchant hatten ihre ganze Hoffnung in den WSV Unterammergau, dessen Sportsgeist und Gerechtigkeitsempfinden gepackt.

Wie die aufkam, erklärt Julian Ritter. „Dass wir die Meisterrunde letzte Woche aus der Hand gegeben haben, war ein Motivationsschub.“ Im Training hämmerten die Coaches ihren Fußballern ein: Überhaupt nicht an die verpatzte Chance denken. Herauskam eine „geile Woche“, wie Ritter sagt, mit einem Spiel am Ende, das „geil anzuschauen war“.

Die eigene Aufgabe hatte die Spielgemeinschaft aus Farchant und Oberau am Tag davor souverän gelöst. Beim 7:0 gegen überforderte Söcheringer, die gedanklich schon mit Teil eins der Saison abgeschlossen hatten, zeigten sie eine irre Spielfreude.

Vor Ort in Eglfing feierten beide Vereine nach dem Abpfiff zusammen. Der Landkreis steht eben doch zusammen, wenn’s nötig ist.

Söchering – Voriges Jahr hatte Eglfing den Ammertalern eine empfindliche Niederlage verpasst, die letztlich dafür sorgte, dass der WSV nicht direkt aufstieg. Die Unterammergauer nahmen diese Aufforderung zur Schützenhilfe gerne an – revanchierten sich für die Vorsaison und schossen mit einem 2:0-Erfolg die Loisachtaler zum Klassenerhalt sowie in die Aufstiegsrunde.

Schon in Hälfte eins präsentierte sich die Spielgemeinschaft als spielbestimmendes Team. Florian Elgas per Elfmeter und Sebastian Korthals schossen einen 2:0-Vorsprung heraus. Mit dem dritten Treffer von Martin Wackerle (62.) war Söchering gebrochen. Ohne despektierlich zu sein, sprach Trainer Julian Ritter von „keinem Gegner auf Augenhöhe“. Die Gastgeber sahen’s entspannter, wie Coach Besim Musliu auf dem Weg zum Vereinsheim festhielt. Zuletzt hatte er nur sieben, acht Mann im Training. Das sehe man am Ergebnis.

Ein ganz anderes Bild dagegen bei der Fußballgemeinschaft aus Oberau und Farchant. Da sah der Coach den Knoten platzen. „Eine wahnsinnig gute Mannschaftsleistung“, schwärmt er. Herausheben wollte er erst keinen, verwies aber dann doch auf den Freistoßkracher von Abwehrmann Elgas, der kumuliert auf vier Tore in zwei Partien gegen Söchering kommt: „Wenn du den filmst und einschickst, ist das ein Tor des Monats.“ Genauso erfreute er sich an den Treffern der Einwechselspieler Lukas Nicoloso und Michael Scharpf, die ein perfektes Wochenende abrundeten.

SV Söchering – SG Oberau/Farchant 0:7 (0:2)

SG Oberau/Farchant: Ostler – Colorio, Fischer, Elgas, Bäuerle, S. Korthals, D. Korthals, Hocker, Hatzl, Wackerle, Wagner. – Huch, Nicoloso, Maihofer, Scharpf.

Schiedsrichter: Patrick Seelos (TSV Hohenbrunn-Riemerling). – Zuschauer: 60. – Tore: 0:1 (13.) Elgas (Elfmeter), 0:2 (27.) S. Korthals, 0:3 (62.) Wackerle, 0:4 (70.) Nicoloso, 0:5 (74.) Elgas, 0:6 (80.) Scharpf, 0:7 (83.) S. Korthals.