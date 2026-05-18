SG Oberau/Farchant holt Remis in Penzberg – fünf Teams mit 31 Punkten Kreisklasse 3 von Patrick Hilmes · Heute, 13:48 Uhr · 0 Leser

Die SG Oberau/Farchant und der ESV Penzberg trennten sich am Wochenende unentschieden. (Archivfoto) – Foto: Lina Bobka

Die SG Oberau/Farchant erkämpft sich beim ESV Penzberg ein Unentschieden. In der Tabelle stehen fünf Mannschaften punktgleich im Keller.

Jan Tischer starrte ungläubig auf die Tabelle. Am Samstag, direkt nach dem 1:1 beim ESV Penzberg, verweilten da doch tatsächlich fünf Mannschaften mit je 31 Punkten im Keller. „Das ist abartig“, kommentierte der Trainer der SG Oberau/Farchant. Das änderte sich zwar durch die Ergebnisse am Tag darauf geringfügig, die Gesamtsituation blieb freilich gleich. Die Kreisklasse 3 steuert auf ein Finale zu, wie es nur alle heiligen Zeiten einmal gibt. Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr ESV Penzberg ESV Penzberg SG Farchant / FC Oberau SG Farchant 1 1 Abpfiff „Ich bin überzeugt, dass dieser Punkt Gold wert sein wird“, sagte Tischer. In dieser Liga gibt es keine Hackordnung mehr. Jeder kann jeden niederringen. So mutet es nicht einmal seltsam an, wenn der Coach des 13., sich auch ein klein wenig über nur einen Zähler beim Dritten ärgert. „Wäre mehr drin gewesen“, haderte Tischer und zielt auf zwei Faktoren ab. Zunächst auf das Gegentor, das gleich am Anfang fiel und bei dem vier seiner Verteidiger nur Beiwerk waren, aber nicht eingriffen, als eine Flanke in den Strafraum flog.