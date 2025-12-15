Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach 32 Siegen in Folge reißt die Serie: die Fußballer der SG Nordweil/Wagenstadt II – Foto: Siegbert Hensle
SG Nordweil/Wagenstadt II verpasst knapp den Weltrekord
Fast hätte der B-Kreisligist SG Nordweil/Wagenstadt II einen Weltrekord für die längste Siegesserie im Fußball aufgestellt. Im deutschen Fußball ist die Marke von 32 Erfolgen dennoch einzigartig.
Kein Fußballspieler verliert gerne eine Partie, ganz gleich ob in der Champions League, in der Bundesliga oder in der Kreisklasse. Die zweite Mannschaft der SG Nordweil/Wagenstadt dürfte an der 1:2-Auswärtsniederlage beim SC Gutach-Bleibach II besonders zu knabbern gehabt haben. Denn damit endete am 22. November der Traum vom eigenen Weltrekord: von der längsten Siegesserie im Fußball. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.