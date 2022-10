SG Nordweil/Wagenstadt erstmals ohne Gegentor Taktische Umstellungen des FC Bad Krozingen zeigen Wirkung +++ Prechtäler mit dem weitesten Sprung in der Tabelle +++ Jörg Klausmann (Simonswald/Obersimonswald) „kann sich zurücklehnen“

FC Bad Krozingen klettert auf Rang zwei

Der FC Bad Krozingen hat sich dank des 2:0-Heimsiegs über Oberried auf den zweiten Tabellenplatz manövriert. Spielertrainer Simon Schweiger hatte eine schwere Aufgabe für sein Team erwartet: „Uns war klar, dass Oberried nach dem 3:2 gegen Reute Aufschwung hatte und alles ins Spiel reinwerfen würde.“ Gegen die zwei kompakten Viererreihen der Dreisamtäler hatte der FCK zunächst Mühe, die Lücken zu finden. „Wir haben das Spiel über außen und in die Zwischenräume nicht ideal gestaltet“, fand Schweiger. „In der Pause haben wir die Probleme angesprochen und einige Umstellungen vorgenommen.“ Offenkundig mit Erfolg: Denn die zweite Halbzeit war keine volle Minute alt, als Kevin Egin das 1:0 erzielte. Nach einer kurzen Drangphase der Oberrieder legten die Kurstädter durch Maximilian Thoma das 2:0 nach. „Richtig schön herausgespielte Tore!“, lobte Schweiger, der sich indes einen „noch klareren Sieg gewünscht“ hätte.

Biengen gibt die rote Laterne ab

Der SV Biengen konnte mit dem deutlichen 3:0-Erfolg im Solvay-Sportpark die rote Laterne an die Heimelf abgeben. „Wir haben rasch die Spielkontrolle gewonnen und hatten dann Chancen ohne Ende“, sagte SVB-Trainer Gehad Hassoun. Tim Kodric im Solvay-Tor bekam reichlich zu tun und war maßgeblich dafür verantwortlich, dass Biengen nur mit einer 1:0-Führung in die Pause ging. Nach dem Wechsel drängte Solvay Freiburg auf den Ausgleich; Hassoun bemängelte in dieser Phase die Passivität seiner Mannschaft. Mit dem 2:0 war der Widerstand der Freiburger gebrochen. „Unterm Strich ein hochverdienter Sieg und eine tolle Mannschaftsleistung“, fand Hassoun. „Nach zwei Siegen sehen wir wieder Land und haben Selbstvertrauen getankt.“

SG Prechtal/Oberprechtal macht Boden gut

Der weiteste Sprung in der Tabelle glückte der SG Prechtal/Oberprechtal. Nach dem 1:0-Sieg in Gundelfingen fand sich der zuvor Drittletzte vier Plätze höher auf dem elften Rang wieder. „Die ersten 45 Minuten waren richtig eng“, berichtete Trainer Martin Schill über die Partie in Gundelfingen. „Erst kurz vor der Pause haben wir uns ein leichtes Übergewicht erarbeitet. In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich überlegen, haben es aber versäumt, nach dem 1:0 den Sack frühzeitig zuzumachen.“ Nachdem der Gundelfinger Torwart Oliver Niegot einen weiten Ball nach vorne nicht sichern konnte, war Timo Volk zur Stelle und erzielte den Siegtreffer. Schill war angetan vom energischen Auftritt seiner Elf: „Die Mannschaft hat in unserer Situation gut dagegengehalten und gut gefightet.“