SG Nordweil/Wagenstadt baut Serie nach der Winterpause aus

Thomas Lorenz (29.) war der einzige Torschütze einer umkämpften Partie. Philipp Hensle, Teil des SG-Trainerteams, war mit der gezeigten Leistung einverstanden: „Wir haben ein richtig enges Spiel erwartet und so war es dann auch. Wir standen vor allem defensiv sehr gut.“ Durch den 1:0-Heimsieg baute der Bezirksliga-Absteiger seiner Erfolgsserie nach der Winterpause aus. Drei Spiele, drei Siege und 13:0-Tore lautet die Bilanz des Tabellenfünften im Jahr 2025. „Wir wollen in der Rückrunde kein Spiel mehr verlieren. Wir schauen dann, was am Ende rauskommt“, so Hensle. Sein Gegenüber Lukas Lindl empfindet sein Team trotz der Niederlage auf dem richtigen Weg: „Wir haben derzeit auch nicht das nötige Spielglück auf unserer Seite.“ Dennoch geht Lindl mit viel Vorfreude in die nächsten Wochen. „Wir haben richtig geile Spiele vor der Brust“, sagt er. Dazu gehört auch das Halbfinale im Bezirkspokal gegen die SG Prechtal/Oberprechtal.