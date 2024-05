SG Nordweil-Wagenstadt I vs SG Simonswald-Obersimonswald I 2:2 (0:1)

Die erste Chance des Spiels hatte Nordweils Torjäger Scheerer, dessen Schuss an der Torlatte landete (8‘). Auf der Gegenseite sorgte ein weiter Ball von Timo Hug für Abstimmungsprobleme in der Nordweiler Abwehr, die Lukas Fehrenbach mit einem Heber per Kopf über Keeper Fuchs hinweg zum 0:1 nutzte (24‘). Danach kontrollierte Simonswald-Obersimonswald das Spiel, hielt den Gegner weit weg vom eigenen Tor und blieb vorne vor allem durch Standards immer wieder gefährlich.