SG Nordpfalz löst Ticket zur A-Klasse

FEILBINGERT (mlg). Die SG Nordpfalz ist dritter Aufsteiger aus den Bad Kreuznacher B-Klassen und meldet sich damit nach drei Jahren Abstinenz zurück in der Fußball-A-Klasse. Gegen die zweite Mannschaft des SV Winterbach setzten sich die Kombinierten im Rückspiel in Feilbingert mit 5:0 (4:0) durch, nachdem sich die beiden B-Klasse-Vizemeister im ersten Duell unentschieden 1:1 getrennt hatten.

Julian Aff als Aufstiegsheld

So ausgeglichen das Hinspiel noch verlaufen war, so deutlich setzte sich die Mannschaft von Trainer Mario Jost hiernach durch. Mann des Spiels war Julian Aff, der mit drei Toren (15., 20., 38.) ganz früh den Grundstein legte, ehe Elias Barie den 4:0-Pausenstand markierte. Die Partie war zur Halbzeit durch, anschließend schalteten die Nordpfälzer vor ihren zahlreichen Fans einen Gang zurück. Aff, der bereits im Hinspiel den wichtigen SGN-Treffer erzielt hatte (SVW-Ausgleich durch Johannes Lenhart), war es vorbehalten, den 5:0-Schlusspunkt zu setzen (55.). Im Anschluss war nur noch blau-weißer Freudentaumel in Feilbingert.