SG Nordpfalz II feiert den ersten Saisonsieg B-Klasse Bad Kreuznach II: Schlusslicht klettert in der Tabelle nach dem 2:1-Auswärtserfolg bei der SG Meisenheim III +++ Top-Duo mit souveränen Auswärtserfolgen +++ SG Waldlaubersheim/Gutenberg mit Last-Second-Punkt von Max Schäfer · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Lalo-Laubenheim (hier mit Josua Weckwerth gegen den FSV Rehborn am Ball) konnte dem Aufstiegsanwärter FSV Bretzenheim kein Bein stellen. – Foto: Jochen Coutandin - Archiv

Bad Kreuznach. Die SG Nordpfalz II setzte sich auswärts bei der SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III mit 2:1 durch und fuhr dabei den ersten Saisondreier an Spieltag 20 der B-Klasse Bad Kreuznach II ein. Einen Heimsieg feierte der TSV Hargesheim II, der den FC Bad Sobernheim II mit 4:0 besiegte. Torreich verlief die Partie zwischen dem FC Schmittweiler/Callbach II und der SG Rheinhessen, die mit einem 3:3-Unentschieden endete. Genauso viele Treffer sahen die Zuschauer beim Spiel zwischen dem VfL Sponheim und der SG Waldlaubersheim/Gutenberg, das dank Tim Schöns Tor in der sechsten Minute der Nachspielzeit ebenfalls 3:3 ausging. Derweil gewann der FV Kreuznacher Kickers beim TuS Gangloff mit 5:2. Der FSV Bretzenheim setzte sich auswärts beim Ex-A-Klassisten TSV Langenlonsheim mit 3:0 durch. Den höchsten Sieg des Spieltags verbuchte die SG Disibodenberg, die ihr Auswärtsspiel beim FSV Reiffelbach/Roth mit 9:0 gewann und dadurch weiter auf Tabellenrang eins weilt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.