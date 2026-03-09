SG Nordpfalz II feiert den ersten Saisonsieg

Bad Kreuznach. Die SG Nordpfalz II setzte sich auswärts bei der SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III mit 2:1 durch und fuhr dabei den ersten Saisondreier an Spieltag 20 der B-Klasse Bad Kreuznach II ein. Einen Heimsieg feierte der TSV Hargesheim II, der den FC Bad Sobernheim II mit 4:0 besiegte.
Torreich verlief die Partie zwischen dem FC Schmittweiler/Callbach II und der SG Rheinhessen, die mit einem 3:3-Unentschieden endete. Genauso viele Treffer sahen die Zuschauer beim Spiel zwischen dem VfL Sponheim und der SG Waldlaubersheim/Gutenberg, das dank Tim Schöns Tor in der sechsten Minute der Nachspielzeit ebenfalls 3:3 ausging.
Derweil gewann der FV Kreuznacher Kickers beim TuS Gangloff mit 5:2. Der FSV Bretzenheim setzte sich auswärts beim Ex-A-Klassisten TSV Langenlonsheim mit 3:0 durch. Den höchsten Sieg des Spieltags verbuchte die SG Disibodenberg, die ihr Auswärtsspiel beim FSV Reiffelbach/Roth mit 9:0 gewann und dadurch weiter auf Tabellenrang eins weilt.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Der Spielertrainer der Gäste, Markus Wolf, sah eine über weite Strecken engagierte Leistung seiner Mannschaft: „Wir hatten eine breite Brust nach dem Punktgewinn von letzter Woche gegen Sponheim. Wir wollten wieder kompakt stehen und das ist uns auch sehr gut gelungen. Wir sind sehr gut reingestartet ins Spiel und haben uns zahlreiche Chancen erspielt.“ Allerdings ließ sein Team zunächst mehrere gute Gelegenheiten ungenutzt.
„Es muss vor dem ersten Treffer schon 4:0 für uns stehen. Aber leider sind wir oftmals zu überhastet im gegnerischen Strafraum. Wir haben keinen echten Stürmer im Kader, der die Topchancen dann auch regelmäßig versenkt.“ Kurz vor der Pause belohnten sich die Gäste dennoch für ihre Offensivbemühungen. Nico Zimmermann brachte die SG Nordpfalz II in der 40. Minute nach einem Standard am langen Pfosten mit 1:0 in Führung (40.). Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nach einem Eckball sprang der Ball von Adrian Husch unglücklich ins eigene Tor, sodass die bis dato ungefährliche SG Meisenheim III in der 43. Minute zum 1:1-Ausgleich kam.
Nach dem Seitenwechsel blieb die SG Nordpfalz II zunächst tonangebend. In der 66. Minute gelang schließlich der erneute Führungstreffer. Nach einem schnellen Vorstoß über die linke Außenbahn wurde eine flache Hereingabe vor dem Tor von Leon-Maurice Bischof am Heimtorhüter Aljoscha Bäcker vorbei zum 2:1 ins Netz gespitzelt. „Bis zum 2:1 war es ein Spiel auf das Tor der Heimelf, dann wendete sich das Blatt und es ging nur noch in die andere Richtung.“ Die SG Meisenheim III drängte auf den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten ihren Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Insgesamt sah der Spielertrainer einen leistungsgerechten Erfolg seiner Mannschaft: „Es war ein verdienter Sieg für uns aufgrund der vielen Torchancen in den ersten 70 Minuten.“
In der Nachspielzeit kam es noch zu einer skurrilen Szene: Spielertrainer Wolf sah nach einem Foulspiel zunächst die Gelbe Karte und erhielt anschließend wegen der Aussage „Ich habe doch gar nichts gemacht“ die Ampelkarte. Dennoch änderte das nichts mehr am ersten Dreier seiner Elf in dieser Saison. „Dass wir jetzt vier Punkte aus den vergangenen zwei Spielen eingefahren haben – und damit mehr als in den vorherigen 17 Spielen insgesamt – liegt auch daran, dass wir aktuell personell aus den Vollen schöpfen können“, sagte Wolf glücklich.
Der Spielfilm: 0:1 Zimmermann (40.), 1:1 Husch (43. Eigentor), 1:2 Bischof (66.)
Die weiteren Spiele im Steno:
Tore: 1:0 Gaul (45.), 2:0 Kaul (47.), 3:0 Kaul (58.), 4:0 Iselborn (78.)
Tore: 0:1 Armbrüster (8.), 1:1 Rahn (20.), 1:2 Avdo (46.), 1:3 Avdo (49.), 2:3 Rahn (60.), 2:4 Avdo (69.), 2:5 Armbrüster (78.)
Tore: 0:1 Becker (17.), 0:2 Jakubowski (60.), 0:3 Özkayin (78.)
Tore: 1:0 Schauß (6.), 1:1 Freudenberg (16.), 2:1 Conradi (27.), 3:1 Ueyduel (52.), 3:2 Schön (78.), 3:3 Schön (90.+6)
Tore: 0:1 Cortes Botero (5.), 0:2 Köhler (23.), 1:2 Maurer (30.), 2:2 Habermann (45.+2), 2:3 Cicu (59.), 3:3 Frenger (84.)
Tore: 0:1 Höhn (5.), 0:2 Höhn (21.), 0:3 Schumacher (35.), 0:4 Schäfer (45.), 0:5 Schumacher (49.), 0:6 Schumacher (51.), 0:7 Fonteyn (62.), 0:8 Dongus (86.), 0:9 Lips (90.)