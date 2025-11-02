Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Timo Babic
SG Nordkreis rettet spät einen Punkt
Teaser KOL NORD: +++ Im Samstagsspiel scheint der Aufsteiger auf bestem Wege zum ersten Sieg seit dem 31. August, muss aber froh sein, gegen den TSV Michelbach mit dem Schlusspfiff ein Remis zu retten +++
Simtshausen. Die SG Nordkreis kommt nicht aus dem Tabellenkeller der Fußball-Kreisoberliga Nord heraus, weil sie immer nur kleine Beute macht. Das 4:4 (0:1) am Samstag gegen den TSV Michelbach war bereits das fünfte Unentschieden in Folge.