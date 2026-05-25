 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

SG Nordkreis II macht Vizemeisterschaft klar

Teaser KLB BIEDENKOPF: +++ Fußball-Kreisliga B: Die SG Dautphetal muss ihre Aufstiegshoffnungen begraben. Die SG Nordkreis II ist Vizemeister, ob sie in die Relegation muss, um aufzusteigen, ist noch offen +++

von Redaktion · Heute, 21:16 Uhr · 0 Leser
Jonas Bandel (links) und die SG Dautphetal müssen sich dem Meister Gladenbacher SC II und dem hohen Bein von Omar Othman 0:4 geschlagen geben. © Jens Schmidt
Jonas Bandel (links) und die SG Dautphetal müssen sich dem Meister Gladenbacher SC II und dem hohen Bein von Omar Othman 0:4 geschlagen geben. © Jens Schmidt

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Marburg-Biedenkopf. Rundenschluss in der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf: Die SG Nordkreis II sichert sich mit einem 5:1 gegen Gastgeber Buchenau II Platz zwei und – Stand jetzt – die Teilnahme an der A-Liga-Relegation. Je nachdem, wie das Verbandsgericht des HFV im Fall der Gruppenligisten SG Eschenburg und Waldgirmes II entscheidet, könnte die SG auch direkt aufsteigen. Mitstreiter SG Dautphetal verlor das Topspiel bei Meister Gladenbach II mit 0:4. Kampflose Punkte gab es für Versbachtal II, Vatanspor II und Allna-/Ohetal.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.