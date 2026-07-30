 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligavorschau

SG Nordkreis bleibt bodenständig

Teaser KOL NORD: +++ Trainer Tobias Leisge und die SG Nordkreis stehen vor der Herausforderung, ihren Vorjahreserfolg in der Fußball-Kreisoberliga Nord zu bestätigen. Ein Zugang überrascht +++

von Redaktion · Heute, 11:39 Uhr · 0 Leser
Die SG Nordkreis um Kapitän Leon Seipp (Mitte, hier gegen die Gladenbacher Leon Hebold und Sebastian Dittel) peilt den Klassenerhalt an. © Jens Schmidt
Die SG Nordkreis um Kapitän Leon Seipp (Mitte, hier gegen die Gladenbacher Leon Hebold und Sebastian Dittel) peilt den Klassenerhalt an. © Jens Schmidt

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KOL GI/MR Nord
SG Nordkreis

Marburg-Biedenkopf. Nach der stärksten Saison der Vereinsgeschichte beginnt für die SG Nordkreis nun die vielleicht schwierigere Aufgabe: den Erfolg zu bestätigen. Spielertrainer Tobias Leisge bleibt bodenständig. Trotz der starken Rückrunde lautet das Ziel Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga Nord. Erst wenn sich zum Winter zeigen sollte, dass Nordkreis sicher unterwegs ist, soll der Blick Richtung Tabellenmittelfeld gehen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.