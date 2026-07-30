SG Nordkreis bleibt bodenständig

Marburg-Biedenkopf. Nach der stärksten Saison der Vereinsgeschichte beginnt für die SG Nordkreis nun die vielleicht schwierigere Aufgabe: den Erfolg zu bestätigen. Spielertrainer Tobias Leisge bleibt bodenständig. Trotz der starken Rückrunde lautet das Ziel Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga Nord. Erst wenn sich zum Winter zeigen sollte, dass Nordkreis sicher unterwegs ist, soll der Blick Richtung Tabellenmittelfeld gehen.