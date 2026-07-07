 2026-07-06T13:26:36.144Z

Ligabericht

SG Nordkreis: Aus dem Abstiegsumpf hinauf in ungeahnte Höhen

Teaser KOL NORD: +++ Die Fünf-Dörfer-Spielgemeinschaft erfüllt im alten Jahr die Rolle des gegen den Abstieg kämpfenden Kreisoberliga-Neulings und startet im März zur besten Saison aller Zeiten durch +++

von Redaktion · Heute, 13:56 Uhr · 0 Leser
Die Kicker der SG Nordkreis hatten nach dem Restart im März mächtig viel zu feiern. © Jens Schmidt
Die Kicker der SG Nordkreis hatten nach dem Restart im März mächtig viel zu feiern. © Jens Schmidt

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KOL GI/MR Nord
SG Nordkreis

Battenberg/Münchhausen. Wenn man die Saison der SG Nordkreis in der Fußball-Kreisoberliga Nord auf einen Satz herunterbrechen wollte, müsste man sagen: Sie begann mit dem Kampf ums Überleben – und endete mit einer Rückrunde auf Topniveau. Die Rolle schien vor der Runde klar: Nordkreis galt als Aufsteiger, der sich irgendwie in der Klasse halten muss. Niemand sprach über einstellige Tabellenplätze.

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