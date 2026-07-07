SG Nordkreis: Aus dem Abstiegsumpf hinauf in ungeahnte Höhen

Die Kicker der SG Nordkreis hatten nach dem Restart im März mächtig viel zu feiern. © Jens Schmidt

Battenberg/Münchhausen. Wenn man die Saison der SG Nordkreis in der Fußball-Kreisoberliga Nord auf einen Satz herunterbrechen wollte, müsste man sagen: Sie begann mit dem Kampf ums Überleben – und endete mit einer Rückrunde auf Topniveau. Die Rolle schien vor der Runde klar: Nordkreis galt als Aufsteiger, der sich irgendwie in der Klasse halten muss. Niemand sprach über einstellige Tabellenplätze.