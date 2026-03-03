Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SG Nordkreis: Abstiegskampf pur, doch guter Hoffnung
Teaser KOL NORD: +++ Die SG Nordkreis hat auf Relegationsplatz 13 das Trio auf den Abstiegsrängen dicht im Nacken sitzen, aber schon oft genug bewiesen, dass der Kreisoberliga-Verbleib möglich ist +++
Marburg-Biedenkopf. Die SG Nordkreis weiß, was ab Sonntag mit dem Heimspiel gegen Gladenbach in der Fußball-Kreisoberliga Nord auf sie zukommt: Abstiegskampf pur, vermutlich bis zum letzten Spieltag. Spielertrainer Tobias Leisge kann die Versäumnisse der Hinrunde klar benennen und folgert daraus klare Vorstellungen, wie den direkten Wiederabstieg wie in der Saison 2023/24 verhindern kann.